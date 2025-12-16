Dodik poručio Izetbegoviću: U Republici Srpskoj ti se ne pitaš ništa i nikada se nećeš pitati

Bakire, jedno sam ti rekao i sada ću ti ponoviti - u Republici Srpskoj se ti ne pitaš ništa i nikada se nećeš pitati - naveo je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

Dodik je dodao da Bakrir Izetbegović želi da vodi BiH u Evropu, ali preko Teherana i sa muslimanskom braćom.

"Srbe o kojima je sanjao tvoj babo, servilne, pokorne i odane Sarajevu, dok se ja pitam, nikada nećeš instalirati na vlast u Srpskoj, a pitaću se još dugo. Ti bi, Bakire, da vodiš BiH u Evropu, ali preko Teherana i sa muslimanskom braćom. Ti bi vladavinu prava u kojoj je pravo jedan stranac", istakao je Dodik na Iksu.

Srbe o kojima je sanjao tvoj babo, servilne, pokorne i odane Sarajevu, dok se ja pitam, nikada nećeš instalirati na vlast u Srpskoj, a pitaću se još dugo.



Dodik je istakao da su Republika Srpska i Srbi ponosni partneri svima koji nas uvažavaju.

"Ti i tebi slični tjerate Bošnjake da idu pognute glave i od njih pravite sluge svakome. Zato se mi nikada nećemo razumjeti. Sada imam posla, a ti nastavi da sanjaš!", poručio je Dodik.