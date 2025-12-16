Logo
Sjednica NSRS: Po hitnom postupku o Prijedlogu budžeta

ATV

16.12.2025

07:10

0
Сједница НСРС: По хитном поступку о Приједлогу буџета
Foto: ATV

Narodna skupština održaće danas sjednicu na kojoj će razmatrati po hitnom postupku Prijedlog budžeta za narednu godinu.

Narodna skupština Republike Srpske danas u Banjaluci po hitnom postupku razmatra Prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 7,409 milijardi KM.

  1. Poslanička pitanja i odgovori – “Aktuelni čas”;
  2. Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026-2028. godina - po hitnom postupku;
  3. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu - po hitnom postupku;
  4. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta za 2026. godinu, po hitnom postupku;
  5. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu - po hitnom postupku;
  6. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2026. godinu - po hitnom postupku;
  7. Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini - po hitnom postupku;
  8. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima - po hitnom postupku;
  9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, po hitnom postupku;
  10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - po hitnom postupku;
  11. Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske - po hitnom postupku;
  12. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske - po hitnom postupku;
  13. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj - po hitnom postupku;
  14. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske - po hitnom postupku;
  15. Prijedlog zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karakter - po hitnom postupku;
  16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti - po hitnom postupku;
  17. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi - po hitnom postupku;
  18. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima - po hitnom postupku;
  19. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske - po hitnom postupku;
  20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;
  21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Republike Srpske - po hitnom postupku;
  22. Prijedlog zakona o obilježavanju dana žalosti;
  23. Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
  24. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima;
  25. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima;
  26. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj;
  27. Nacrt zakona o turizmu;
  28. Nacrt zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću – građanska inicijativa;
  29. Nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske;
  30. Prijedlog Programa poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2026 – 2030. godine;
  31. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 01.01.2024. - 31.12.2024. godine;
  32. Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
  33. Zahtjev Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje odluke o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka;
  34. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV031-24;
  35. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji Grada Bijeljina za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV045-24;
  36. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji Grada Banja Luka za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV042-24;
  37. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji Grada Prijedor za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV065-24;
  38. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ Foča za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV083-24;
  39. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provednoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Gradiška“ za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV084-24:
  40. Izbor i imenovanja.

