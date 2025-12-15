Cvijanović: U političkom Sarajevu su totalno "odlijepili"

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je glupost tvrdnja poslanika "trojke" u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da jedan Amerikanac, sa jasnom političkom identifikacijom "ugrožava" neki američki investicioni projekat.

"U političkom Sarajevu su totalno "odlijepili". Oni su ustravi nervozni", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks povodom ocjene poslanika "trojke" da djelovanje Maksa Primorca i Željane Zovko kao primarni cilj ima osporavanje i zaustavljanje realizacije projekta "Južne interkonekcije".

Cvijanovićeva je navela da istina boli i da je invazivna hegemonistička sarajevska politika uporno ohrabrivana takozvanim diktatorskim "bonskim ovlaštenjem" učinila BiH propalom državom.

Ona je dodala da se ne referiše na stavove Maksa Primorca, nego na histerične reakcije destruktivnog Sarajeva koje bi zabranilo svakome da priča ako ne odražava njihove unitarističke antidejtonske stavove.

"Posebna je glupost tvrditi da jedan Amerikanac, sa jasnom političkom identifikacijom `ugrožava` neki američki investicioni projekat. Gomila razmaženih mediokriteta koji su umislili da upravljaju planetom", naglasila je Cvijanovićeva.