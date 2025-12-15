Logo
Džudo: "Kodokan" i "Plavi Svijet" zajedničkim snagama stvaraju šampione

Џудо: "Кодокан" и "Плави Свијет" заједничким снагама стварају шампионе
Za pravo prijateljstvo prepreke ne postoje, a dokaz tome je i priča koju zajedno pišu Džudo klub “Kodokan” i članovi udruženja za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju. Treniraju, ruku pod ruku i sa osmijehom na licu, a kažu da im je džudo ušao pod kožu.

Svakim treningom savlada se neke nova lekcija, a onda se na takmičenju naporan rad naplati osvojenom medaljom. Članovi “Kodokana” i “Plavog svijeta” podrška su jedni drugima na tatamiju i van njega, a svaki uspjeh zajedničko je djelo.

U “Plavom svijetu” puni su zahvalnosti za Džudo klub “Kodokan” sa kojim imaju odličnu saradnju.

U Kodokanu se radi punom parom, a džudisti ovog kluba uveliko se diče medaljama sa velikih takmičenja. Plod je to, priča Vladan, svakodnevnog napornog rada.

Zadovoljni su i roditelji mladih džudista koji u Kodokanu stiču znanja na tatamiju.

U “Kodokanu” se ne uče samo sportskim vještinama, nego i onim, iskrenim, zdravim vrijednostima, a u to se uvjerila i naša ekipa koja se zatekla na treningu na kojem su mladi šampioni ovog banjalučkog kluba novčanu nagradu osvojenu na turniru u Gradišci uručili svojim drugarima iz “Plavog svijeta”.

