Džudo: "Kodokan" i "Plavi Svijet" zajedničkim snagama stvaraju šampione

Izvor:
ATV
15.12.2025
19:56
Komentari:0
Za pravo prijateljstvo prepreke ne postoje, a dokaz tome je i priča koju zajedno pišu Džudo klub “Kodokan” i članovi udruženja za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju. Treniraju, ruku pod ruku i sa osmijehom na licu, a kažu da im je džudo ušao pod kožu.
Svakim treningom savlada se neke nova lekcija, a onda se na takmičenju naporan rad naplati osvojenom medaljom. Članovi “Kodokana” i “Plavog svijeta” podrška su jedni drugima na tatamiju i van njega, a svaki uspjeh zajedničko je djelo.
U “Plavom svijetu” puni su zahvalnosti za Džudo klub “Kodokan” sa kojim imaju odličnu saradnju.
U Kodokanu se radi punom parom, a džudisti ovog kluba uveliko se diče medaljama sa velikih takmičenja. Plod je to, priča Vladan, svakodnevnog napornog rada.
Zadovoljni su i roditelji mladih džudista koji u Kodokanu stiču znanja na tatamiju.
U “Kodokanu” se ne uče samo sportskim vještinama, nego i onim, iskrenim, zdravim vrijednostima, a u to se uvjerila i naša ekipa koja se zatekla na treningu na kojem su mladi šampioni ovog banjalučkog kluba novčanu nagradu osvojenu na turniru u Gradišci uručili svojim drugarima iz “Plavog svijeta”.
