Trebinje se zadužuje osam miliona KM

Zeleno svjetlo za osam miliona maraka kredita, dala je danas trebinjska Skupštinska većina, za deset kapitalnih investicija, a najveći dio novca završava na asfaltu. Čak 2,4 miliona maraka planirano je za nove saobraćajnice i širenje grada, dok su parkovi i zgrade sljedeći na listi. Procedure su već pokrenute.

"Većina njih je već pokrenuta u smislu projektne procedure, građevinskih dozvola. Danas se usvaja plan za parcelaciju sa saobraćajnicu za Novo Trebinje. Sve je to preduskov da bi se došlo do projektne dokumentacije. Pa onda tek tenderske procedure", kazao je načelnik odjeljenja za kapitalne investicije Grada Trebinje Siniša Vučurević.

Najglasnije trebinjske opozicionarke jesu za razvoj, ali nisu za zaduženje. Najviše im je zasmetala stavka oko izgradnje Novog Trebinja.

"To je sve još daleko, ne može se nešto izgraditi preko noći", kazao je odbornik Liste za pravu i red Skupštine grada Trebinje Dajana Milišić.

A šta će biti u svim narednim godinama dok se to ne izgradi, ko će vraćati kredite i kako ostaje nam vrlo nejasno pitanje", izjavila je odbornik SDS-a u Skupštini grada Trebinje Milica Radovanović.

Sve je jasno, odgovara prvi čovjek grada na jugu. Kredit se uzima na period od deset godina i vezan je isključivo za rast i razvoj grada. Upravo od tog razvoja očekuju veće prihode u gradskoj kasi.

"19 miliona smo vratili kredita tako očekujemo u narednom periodu i shodno prodaji zemlje, mi očekujemo da ćemo biti pozitivni. Nije tu samo prodaja zemlje, nego i renta i troškovi uređenja. Mi smo svi u Trebinju da se gradi, a ne da se ruši zgrada od 2 sprata pa da se dižu višespratnice. Otvaramo lokacije ka Novom Trebinju, moći će se raditi kuće, zgrade i samim tim uplaćivati renta i troškovi uređenja čime bi budžet grada Trebinja bio stabilniji", istakao je gradonačelnik Trebinja Mirko Đurić.

Ćurić još poručuje da je investicioni kredit bio jedino rešenje, jer je budžet za narednu godinu opterećen većim izdavanjima za radnike. Odbornici trebinjske skupštinske većine danas su usvojili i rebalans za ovu i budžet za narednu godinu.