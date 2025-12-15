Logo
Ne uspijevate pronaći partnera: Ove dvije navike sabotiraju vaš ljubavni život

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот
Foto: Mahmut Yılmaz/Pexels

Pokušaj da se ljubav razumije, definiše ili da se "pronađe pravi/a" često d‌jeluje kao komplikovana igra u kojoj se stalno vrtimo u krug.

Mnogi žele nešto da promjene, obećaju sebi da će ovog puta da bude drugačije, ali se isti obrasci ponovo vraćaju.

Nije riječ o tome da ne želimo ljubav ili da za nju nismo spremni, već o navikama koje smo nesvesno razvili kako bismo se zaštitili, tvrdi psiholog Mark Travers.

Полиција Италија

Svijet

Baka na čelu bande: Policija uhapsila 21 osobu i šeficu grupe koja ima 96 godina

Te navike nas mogu držati na sigurnom, ali istovremeno nas i sputavaju.

Dakle, prema riječima psihologa, ovo su 2 navike koje potencijalno sabotiraju ljubavni život, ali i ljubavne veze.

1. Pokušavate da ubrzate ljubav

Za ljubav je potrebno vrijeme da se razvije, ali u današnjoj kulturi upoznavanja sve se odvija brzo i bez čekanja.

"Navikli smo na brze poruke i osjećaj da sve mora da bude odmah i sada. Strpljenje se često gubi, a taj nedostatak lako se prenosi i u odnose", navodi Travers.

Kada se pojavi iskra, često postoji potreba da se odmah definiše jedno - da li to nečemu vodi.

"U toj žurbi lako je da se zamijeni intenzitet s bliskošću, odnosno snažne emocije i stalnu komunikaciju s pravom povezanošću. Međutim, ono što se tada često osjeća više je uzbuđenje zbog novog, a ne stvarna bliskost", dodaje psiholog.

2. Čekate da budete "spremni" prije nego pustite ljubav

Mnogi vjeruju da moraju da budu potpuno iscijeljeni ili emocionalno "cijeli" prije nego što se upuste u odnos ili ga prodube. Ta ideja zvuči razumno i odgovorno, ali često je zapravo način da ostanemo zaštićeni i ne rizikujemo.

"Lični rast i povezanost ne moraju da se dešavaju u različitim vremenskim intervalima. Ljubavni odnos može da bude prostor u kojem se dvije osobe razvijaju zajedno, pružajući jedno drugom sigurnost i podsticaj za rast. Ipak, važno je da zapamtite da odnos ne može da zamijeni lični rad na sebi, već ga može samo podržati i pojačati", objašnjava Travers.

Ljubav nije nešto što se savlada preko noći niti postoji jedno tačno rješenje. Put prema dubljoj bliskosti započinje svjesnim odlukama i prepoznavanjem svog obrazaca. Ti obrasci nisu trajne istine o nama, već navike nastale iz prošlih iskustava.

"Kada ih počnemo primjećivati, njihov uticaj postupno slabi. Promjena dolazi polako, uz strpljenje prema sebi. Iako um često želi da se vrati starim obrascima ponašanja, jer su 'sigurniji', svaki put kada svjesno izaberemo drugačiju reakciju, otvaramo prostor za zdraviju i dublju ljubav", zaključuje psiholog, prenosi Superžena.

