Psiholog tvrdi da dvije stvari treba prećutati u braku

Prema mišljenju psihologa Marka Traversa, koje prenosi Psychology Today, sve je više dokaza da je ponekad važnije znati kada ćutati nego uvijek biti brutalno iskren — jer upravo to može bolje očuvati vezu.

On je istakao da postoje dvije stvari koje, uprkos bliskosti, nije uvijek mudro otvoreno dijeliti sa partnerom.

Gradovi i opštine Otkazan još jedan koncert Ace Lukasa u Srpskoj

1. Komentari na promjene u izgledu

Iako se mnogima može činiti korisnim da partneru skrenu pažnju na nekoliko novih bora, nekoliko kilograma više ili pojavu bubuljica, ovakve primjedbe često ne budu protumačene kao briga — već kao zamjerka.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Family, Systems & Health, čak 55% ljudi se osjeća lošije u vezi sa svojim tijelom nakon razgovora o težini sa partnerom, čak i kada je tema pokrenuta u opuštenoj atmosferi.

Travers dodaje da u većini slučajeva, čak 90% od uočenih promjena, partner već sam primjećuje.

Hronika Oduzeta bomba u Čelincu

- On živi u svom tijelu svakog dana; ako ste vi primjetili nešto, gotovo sigurno je i on - naglašava psiholog.

Zato on savjetuje: prije nego što nešto kažete, zapitajte se da li je komentar zaista ljubazan — ali još važnije, da li je neophodan.

2. Nekorisna kritika

Sasvim je prirodno da u partneru postoje osobine koje vam ne prijaju — način na koji se nosi sa stresom, odnosi sa prijateljima, navika odlaganja ili izbori koji vam se čine pogrešnim. Možda ćete vjerovati da je iskreno iznošenje svega što vam smeta najbolje rješenje.

Međutim, Travers upozorava da postoji tanka linija između iskrenosti i nepotrebno oštre kritike. Ako komentar ne proizilazi iz želje da pomognete partneru da napreduje, već iz trenutne nervoze ili razdraženosti, on će gotovo sigurno zvučati kao napad.

Nauka i tehnologija Promjena za korisnike Fejsbuka i Instagrama

Primjeri kao što su:

"Uvijek trošiš na gluposti" ili "Ne bi to trebalo da jedeš, nezdravo je" rijetko djeluju pomoćno — partner će ih prije doživjeti kao osudu nego kao podršku.

Istraživanje objavljeno u časopisu Behavior Therapy pokazuje da uticaj kritike zavisi ne samo od sadržaja, već i od načina na koji je izgovorena. Isti savjet može biti ohrabrujući ili duboko povređujući, u zavisnosti od tona i namjere.

Hronika Otkriveno šta je eksplodiralo u kući: Poznat identitet stradalog muškarca

Travers zaključuje: kada govorite iz iritacije, a ne iz empatije, partner će to osjetiti. Ono što vi zovete "iskrenost" biće doživljeno kao osuda, što može poljuljati samopouzdanje i osjećaj sigurnosti u vezi.