Ako primite ove poruke od muškarca, jasno vam poručuje da ga ne zanimate

11.12.2025

09:44

Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Dopisivanje danas otkriva puno više od samih riječi; način na koji neko piše poruke može pokazati nivo interesa, uložen trud i stvarne namjere.

Jedan kratki odgovor možda ne znači mnogo, ali kada isti obrasci počnu da se ponavljaju, lako je vidjeti promjene u dinamici. Posebno je to jasno kada muškarac polako gubi interes, jer se taj pad najčešće prvi primjeti upravo kroz način na koji se dopisuje, tvrde stručnjaci.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Evropa želi prekid vatre kako bi se "odmorili" i ponovo započeli konflikt

Istakli su nekoliko poruka koje najčešće upućuju na to da je interes muškarca počeo da se gasi.

"Hej..." (ili samo jedna riječ)

Kratke poruke bez sadržaja često pokazuju da druga osoba ne ulaže stvaran trud u komunikaciju. Poruke od jedne riječi ne nose nikakvu namjeru ni energiju i ostavljaju vama sav posao oko održavanja razgovora.

Psiholog i bihevioralni stručnjak Sem Goldstajn kaže: "Razmislite o ljudima u čijem društvu zaista uživate. To su oni koji slušaju, postavljaju prava pitanja i kojima je stalo do odgovora". Kada muškarac želi da razgovara, njegova poruka će to i pokazati.

"K" ili "Ok"

Odgovori poput "K" ili "Ok" mogu biti znak manjka znatiželje i angažmana, naročito kada mu je druga osoba dala priliku za razgovor. Ovakve poruke pokazuju da je vidio poruku, ali nije zainteresovan da nastavi komunikaciju.

voznja auto saobracaj put

Svijet

Novi saobraćajni se počeo koristiti u Evropi - donosi kazne i do 200 evra, a evo šta tačno znači

Psihološkinja Dženis Vilhoer objašnjava: "Znatiželja signalizira interes, otvorenost i emocionalnu inteligenciju - kvalitete koje stvaraju dublje odnose." Ako znatiželje nema, teško je graditi povezanost.

"Zauzet sam"

Kada poruka "Zauzet sam" postane uobičajeni odgovor, može biti znak da osobu ne vidi kao prioritet. Svako ima zauzete dane, ali kada je takav odgovor pravilo, a ne izuzetak, pokazuje neravnotežu u trudu.

Stručnjak Brus Džej. Li ističe: "Nije održivo da vi sami dugoročno nosite većinu odnosa, to samo znači da vas ne doživljava kao prioritet". Neko ko želi da gradi odnos potrudiće se da objasni situaciju i predloži alternativu.

"Ako želiš"

Naizgled pristojna fraza može biti znak potpunog izostanka interesa kada se stalno ponavlja. Kada drugoj osobi stalno prepušta odluku, bez da nešto predloži ili izrazi stav, pokazuje da nije uključen u komunikaciju.

Пензионери

Društvo

Moguća čak i obustava: Šta ako ne podignete ček od penzije

Terapeut i savjetnik Den Bejts navodi: "Pokažite ulaganje i odmjerenost tako što ćete inicirati razgovore, nježnost ili zajedničke aktivnosti". Ako on to ne radi, često znači da se emocionalno povlači.

"Javiću ti se kad budem htio"

Ovako direktna poruka otkriva da on komunikaciju planira isključivo prema sopstvenim potrebama. Kada neko želi da gradi odnos, prirodno je da se trudi da održava kontakt.

Psihoterapeuti Linda i Čarli Blum objašnjavaju: "Samo oni koji odvoje dovoljno vremena i energije da se međusobno podrže u ličnom razvoju imaće uspjeha". Ako on ne ulaže ništa, veza teško može napredovati.

"Zaboravio sam da ti odgovorim"

Ako se ovo događa stalno, obično znači da je izgubio interes. Povremeno zaboravljanje je normalno, ali kada je riječ o ponavljajućem obrascu, stvara osjećaj zanemarenosti.

saobraćajna nezgoda uvidjaj policija rs

Hronika

Sletio sa puta: Povrijeđen vozač kod Mrkonjić Grada

Psiholog Džefri Bernstajn kaže: "S vremenom uzbuđenje i novost novog odnosa mogu da izblijede, a svakodnevne rutine mogu da dovedu do samozadovoljstva". Kada on stalno zaboravlja, to jasno pokazuje da se ne trudi da održi vezu živom.

