Svi stanovi u objektu u centru grada rasprodani i prije početka gradnje

11.12.2025

09:19

Foto: Pixabay

Stambeno–poslovni objekat “Pozorišna”, koji kompanija INPROZ Group tek počinje graditi u samom centru Tuzle, u neposrednoj blizini Narodnog pozorišta, rasprodan je u potpunosti – i to prije nego što su za njega "zakipani temelji".

Ovaj podatak potvrđuje izuzetno interesovanje kupaca za nove stanove u užem gradskom jezgru, ali i reputaciju investitora koji u Tuzli već godinama gradi objekte prepoznatljive po kvalitetu i lokaciji.

Iz kompanije navode da je ovo njihov deseti objekat u Tuzli koji je dostigao stopostotnu prodaju, što doživljavaju kao potvrdu povjerenja koje kupci ukazuju kroz svaki novi projekat. Kako ističu, riječ je o povjerenju koje se gradi godinama, kroz kvalitetnu izgradnju, funkcionalna rješenja i moderan pristup urbanom stanovanju.

Уништени гробови

BiH

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Prekinite da nam rušite krstove na grobljima

Objekat “Pozorišna” zamišljen je kao savremeno arhitektonsko rješenje koje poštuje izgled gradske jezgre, uključujući trijem uz Pozorišnu ulicu i poslovne prostore u prizemlju. Na etažama planirano je ukupno 11 stanova različitih kvadratura, dok će budućim stanarima na raspolaganju biti i ostave, biciklana te prateći prostori.

– Naš 10. objekat – SPO “Pozorišna” – zvanično je rasprodat. Ne gledamo to kao na broj, već kao na povjerenje koje dijelimo, domove koje smo stvorili i razvoj našeg grada kroz svaku novu priču. Zahvaljujemo se svim kupcima na ukazanom povjerenju, kao i našim saradnicima koji su dio svakog temelja, zida i završnog detalja ovog projekta. Novi projekti su već na putu, a mi jedva čekamo da ih podijelimo s vama. Zajedno gradimo sigurnije, ljepše i modernije sutra – poručili su iz INPROZ Group Tuzla.

Iz iste kompanije su najavili i da uskoro otvaraju vrata jedinstvenog stambeno–poslovnog objekta „Musique“, koji je također u potpunosti rasprodan.

/Tuzlainfo.ba/

stanovi

Tuzla

