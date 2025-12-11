Logo
Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj danas se očekuje česta magla i niska oblačnost tokom noći i jutra, posebno uz rijeke i po kotlinama, gdje će se magla ponegdje zadržavati duže i usloviti hladnije vrijeme.

U nastavku dana preovladavaće pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Na sjeveru se očekuje nešto više oblaka, dok će u Hercegovini biti najsunčanije i najtoplije. Tokom večeri ponovo se očekuje formiranje magle.

Vjetar će biti slab i promjenljiv.

Jutarnje temperature vazduha kretaće se od -1 do 5 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima do -3 stepena, dok će dnevne temperature iznositi od 9 do 13 stepeni, a na jugu do 16 stepeni. U mjestima gdje se magla duže zadrži, najviša dnevna temperatura biće oko 6 stepeni.

Prognoza za Banjaluku za sutra (11. decembar):

U Banjaluci će sutra biti umjereno do pretežno oblačno i malo svježije vrijeme, uz sunčane intervale koji se očekuju uglavnom tokom poslijepodneva. U široj regiji grada moguća je jutarnja magla.

Minimalna temperatura vazduha biće oko 1 stepen, a maksimalna oko 11 stepeni Celzijusovih. Vjetar slab i promjenljiv.

Vremenska prognoza

