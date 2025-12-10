Penzioner morao da plati kaznu od skoro 300 evra zbog pljuvanja na ulici

Britanski penzioner Roj Marš kažnjen je sa 250 funti (oko 290 evra) zbog, kako se navodi, bacanja otpada, nakon što je ispljunuo list koji mu je vjetar nanio u usta dok je šetao pored jezera u Skegnesu, u Linkolnširu, na istočnoj obali Engleske.

Marš (86) je izjavio da su ga nakon incidenta zaustavila dva inspektora lokalne samouprave i da mu je izrečena kazna, koja je kasnije nakon žalbe smanjena na 150 funti, prenosi Dejli mejl.

"Dok sam sjedio tamo, oluja mi je nanijela veliku trsku u usta. Ispljunuo sam je i baš kada sam ustao da odem, prišla su mi dva momka (službenika). Jedan od inspektora mi je rekao da sam viđen kako pljujem po podu. Sve je to bilo nepotrebno i nesrazmjerno", dodao je, prenosi Tanjug.

Penzioner je naveo "da se osjeća uznemireno" zbog incidenta i da je slična praksa "pretjerano stroge" kontrole pojava otpada prisutna i prema drugim starijim građanima.

Lokalni odbornik Adrijen Findli iz Reformističke stranke ocijenio je da inspektori "pretjerano reaguju" i pozvao na uvođenje diskrecije u izricanju kazni, posebno kada se radi o nesrećnim slučajevima.

On je naveo da je kontaktirao Veće okruga Linkolnšir nakon što je primio niz žalbi na slične "nasilne" incidente u primorskom odmaralištu.

"Oni (službenici za sprovođenje zakona) pretjeruju. Da sam došao ovdje na odmor i dobio kaznu od 250 funti, ne bih rizikovao da se vratim... Ne možemo očekivati da stariji ljudi jure paketiće čipsa niz ulicu ako je vjetrovito", dodao je.

Okružno veće Ist Lindzija saopštilo je da pažljivo prati mjere sprovođenja zakona i da patrole "nisu usmjerene na bilo koju određenu demografsku grupu" i da "nisu diskriminatorne".