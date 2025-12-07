Logo
Za penzionere u Srpskoj spremno 168 miliona KM

ATV

07.12.2025

16:47

0
паре, новац, марке
Foto: ATV

Penzije za novembar, u ukupnom iznosu od 168 miliona KM, penzionerima u Republici Srpskoj biće isplaćene u ponedjeljak, 8. decembra.

Iz Ministarstva finansija Republike Srpske podsjećaju da će krajem decembra biti isplaćena i decembarska penzija, kako bi najstarija populacija na vrijeme primila mjesečna primanja zbog praznika.

Јусуф Арифагић

Ekonomija

Dva dana radna, dva slobodna: Daje 1750 KM platu, ali nema radnika

"Vlada Republike Srpske početkom 2026. godine, prateći makroekonomska kretanja, u skladu s opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju, izvršiće redovno usklađivanje penzija i donijeti odluku o njihovom usklađivanju", naveli su iz Ministarstva.

Redovno usklađivanje penzija već je izvršeno početkom ove godine, a odlukom Vlade Republike Srpske avgustovska penzija je dodatno uvećana.

Na godišnjem nivou, za isplatu penzija potrebno je oko dvije milijarde KM.

Sloba Radanovic

Scena

Slobi Radanoviću zabranjen ulazak u Švedsku: Na aerodromu proveo 3 dana

Ukupan broj korisnika Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO RS) iznosi 294.000, a prosječna penzija za puni staž osiguranja je 981 KM, što predstavlja 63,01 odsto prosječne plate u Republici Srpskoj.

Prema najnovijim podacima za decembar 2025, minimalna penzija u Srpskoj iznosi oko 330 KM.

penzije

Penzioneri

