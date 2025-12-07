Logo
Srpska privlačna destinacija za turiste

Izvor:

SRNA

07.12.2025

10:42

Jahorina Planina Skijanje
Foto: ATV

Pripreme za novogodišnje praznike uveliko su u toku, a to što sve više stranih turista dolazi u Republiku Srpsku samo pokazuje da ona postaje privlačna destinacija, izjavio je Srni ministar trgovine i turizma Denis Šulić.

Šulić je istakao da ga raduju rastući statistički pokazatelji koji govore da se o Republici Srpskoj može govoriti kao cjelogodišnjoj turističkoj destinaciji.

Ukazao je da se već sada bilježe prvi skijaši na stazama, što je najbolja potvrda da slijedi izuzetno uspješna sezona.

Šulić je napomenuo da će krajem naredne sedmice olimpijska planina Jahorina zvanično otvoriti zimsku turističku sezonu uz prisustvo regionalnih zvijezda i bogat četvorodnevni program koji će privući posjetioce iz cijelog regiona.

Суд БиХ

BiH

Posrnulo pravosuđe se bavi samo sobom umjesto predmetima

"Jahorina iz godine u godinu podiže kvalitet ponude i unapređuje infrastrukturu i očekujemo odličnu posjećenost, a Ministarstvo trgovine i turizma nastaviće da pruža podršku razvoju Jahorine i svih naših turističkih centara", rekao je Šulić.

On je istakao da svi veći centri u Republici Srpskoj najavljuju nastupe regionalnih zvijezda i bogate programe.

"Pokazatelji rezervacija i popunjenosti su izuzetno ohrabrujući, a činjenica da nam sve više stranih turista dolazi upravo za praznike pokazuje da se ostvaruje ono što je nekada izgledalo daleko da Republika Srpska postaje prepoznatljiva i privlačna destinacija u regionu", zaključio je Šulić.

Turizam

