Župljanin: Očekujem da će biti uvažena većina zahtjeva boračke populacije

Predsjednik Organizacije starješina VRS Slobodan Župljanin očekuje da će u utorak, 9. decembra, na sastanku premijera Save Minića sa organizacijama proisteklim iz Odbrambenog-otadžbinskog rata od javnog interesa biti uvažena većina zahtjeva koji se odnose na sve boračke kategorije.

"Odlične su vijesti koje smo mogli čuti od predsjednika SNSD-a, Milorada Dodika i predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minić nakon nedavnog sastanka sa BORS-om, a odnose se na izdvajanja iz budžeta za boračku populaciju", rekao je Župljanin Srni.

Prema njegovim riječima, radi se o značajnim sredstvima u ukupnom iznosu, ali ostaje obaveza da se u procesu raspodjele do krajnjih korisnika obezbijedi puna transparentnost i racionalnost, bez bilo kakve politizacije.

Župljanin je rekao da su posebno zadovoljni opredjeljenjem da se u narednoj godini definitivno riješi problem nezaposlenosti djece poginulih boraca s obzirom na to da je prošlo 30 godina od završetka rata i da su ta djeca sada ozbiljni ljudi sa 30 i više godina.

"Predsjednik Dodik je uvijek imao poseban senzibilitet za ove kategorije, a sada vidimo isti pristup kod predsjednika Vlade. Važno je i to što je vođeno računa i o ostalim pravima boračke populacije pitanja zdravstvene i socijalne zaštite jer se radi o licima sa značajno narušenim zdravstvenim integritetom", napomenuo je Župljanin.

Govoreći o aktivnostima koje se vode na donošenju izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, Župljanin je ocijenio da su one rezultat dogovora Dodika i predstavnika boračke populacije iz februara 2025. godine.

"Nije jasno zašto je ova aktivnost kasno pokrenuta i zašto već do sada nemamo taj zakon. Predugo se čekalo na formiranje radne grupe i sada završetak tog posla možemo očekivati u narednoj godini, a da je donesen u ovoj, kako je bilo dogovoreno, sada bismo razgovarali o njegovoj implementaciji kroz budžet za 2026. godinu", pojasnio je Župljanin.

On je dodao da radna grupa radi na usaglašavanju prijedloga iz svih dijelova boračke populacije, te da je uvjeren da će se doći do najboljih rješenja u korist cjelokupne boračke populacije.

Župljanin je pojasnio da je sastanak BORS-a sa Dodikom i predsjednikom Vlade Republike Srpske uslijedio dan nakon konsultacija premijera o projekcijama budžeta Srpske za 2026. godinu.

"Na tom sastanku je razgovarano o svim pitanjima koja su bila predmet rasprave i na Predsjedništvu BORS-a. Tada su raspravljana sva pitanja koja su sutradan ponovljena", rekao je Župljanin.

Prema njegovim riječima, zaključak prvog sastanka je bio da će predsjednik Vlade u toku daljnjih konsultacija razmotriti mogućnosti o prihvatanju zahtjeva predstavnika boračke populacije i zakazati još jedan sastanak sa predstavnicima boračke populacije i on je i zakazan za 9. decembar.