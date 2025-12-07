Logo
Sutra opet o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU

SRNA

07.12.2025

09:50

0
Сутра опет о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ
Foto: ATV

Savjet ministara trebalo bi na sutrašnjoj sjednici da razmatra Prijedlog odluke o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, kao privremenog tijela, kao i nacrte zakona o VSTS-u i Sudu BiH, koji su važni za evropski put.

Sjednica sa istim dnevnim redom trebalo je da bude održana u utorak, 2. decembra, ali nije zbog toga što ministri iz Republike Srpske nisu podržali dnevni red, koji prema riječima zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara Staše Košarca nije bio usaglašen.

Košarac je tada rekao da ministri iz SNSD-a nikada neće podržati nešto što je na dnevnom redu, a da prethodno nije usaglašeno u institucijama Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu sutrašnje sjednice je i prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra 2026. godine, koji je predložilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, najavljeno je iz Savjeta ministara.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

Pred ministrima bi trebalo da se nađu prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za narednu godinu, kao i prijedlog memoranduma o razumijevanju između Savjeta ministara i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara predložilo je informaciju o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za narednu godinu, kao i informaciju o realizaciji Plana realizacije "Pregled odbrane" i Akcionog plana sprovođenja "Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017-2027".

Početak sjednice zakazan je za 11.00 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu.

