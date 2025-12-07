Mještanina jednog kadanskog grada policija je upozorila zbog natpisa "D‌jed Mraz ne postoji" okačenog na njegovoj kući koji je, kako je rečeno, uznemirio građane i d‌jecu.

U Brentfordu, gradu blizu Njagarinih vodopada, božićnoj atmosferi pridaje se velika važnost, sve kuće i trgovi preplavljeni su ukrasima, lampicama, kočijama i D‌jeda Mrazovima u raznim veličinama, što je, prema mišljenju revoltiranog građanina, prevršilo svaku mjeru, prenosi Si-bi-si.

Natpisi s porukama duž rute parade Deda Mraza "D‌jed Mraz je lažan" i "Tvoji roditelji su D‌jed Mraz" prekrivao je skoro cijelu kuću, a nakon razgovora s policijom vlasnik je natpise uklonio, prenosi Tan‌jug.

Policija je saopštila da je primila "nekoliko poziva od uznemirenih stanovnika" zbog natpisa i da su od odgovorne osobe zatražili da ih skine s prozora.

Dodali su da se, iako natpisi nisu nezakoniti, podstiče prihvatanje praznične sezone.

"Iako nije nezakonito biti 'Grinč', podstičemo sve da prihvate duh sezone i pomognu u njegovanju pozitivne, gostoljubive zajednice, posebno tokom događaja poput parade D‌jed Mraz", rekao je portparol policije i dodao da je ta gradska atrakcija ove godine okupila više od 30.000 posjetilaca.

Mještanin nije kažnjen, jer u Kanadi nije protivzakonito ne vjerovati u D‌jeda Mraza, ali su neke porodice ipak odlučile da podnesu žalbu protiv njega u policijskoj stanici, navode kanadski mediji.