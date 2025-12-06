Logo
Misterija u Aleksandrovcu: Dušan našao ''krušku'' od 3 kilograma

Izvor:

Agencije

06.12.2025

16:43

Душан Васиљевић
Foto: Fejsbuk

Čudna i do sad neviđena voćka pronađena je nedavno u Srbiji, tačno na putu ka Aleksandrovcu, a gdje je mještanin Dušan Vasiljević sasvim slučajno naišao na džinovski plod koji liči na krušku, ali je mnogo teži od nje.

Kako ne bi mislili da izmišlja ili da je ovo umislio, Dušan je brže-bolje fotografisao svoj nesvakidašnji "ulov", a koji sada i drugi ljudi gledaju u nevjerici i pitaju se o kakvoj se to voćki radi.

Јосип Оршуш

Region

Uhvaćen osumnjičeni za ubistvo trudnice u Hrvatskoj

"Naš sugrađanin Dušan Vasiljević na putu ka Aleksandrovcu našao je nešto zaista neobično, džinovski plod koji na prvi pogled liči na krušku, ali svojim izgledom i težinom izaziva veliku nedoumicu. Plod težak gotovo 3 kilograma daleko premašuje dimenzije običnih krušaka, pa smo zato u dilemi da li je riječ o zaista izuzetnoj kruški, nekom hibridu, ili potpuno drugoj vrsti voća?", upitala je RTV Kuršumlija na svojoj Fejsbuk stranici.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Najavljena neočekivana promjena vremena

"Zanimljivo je da niko iz Dušanovog domaćinstva nije imao hrabrosti da ga proba, što ovu priču čini još misterioznijom. Dušan nam je poklonio ovu posebnu voćku, na čemu od srca zahvaljujemo. Planiramo da ovaj neobičan plod rasječemo uživo i uvjerimo se šta se zapravo krije ispod kore, kako izgleda, kakvog je ukusa i da li je zaista riječ o kruški gigantu koji bi mogao da konkuriše i za Ginisovu knjigu rekorda", napisala je Radio televizija Kuršumlija koja je i prenijela ovu zanimljivu priču iz Srbije.

