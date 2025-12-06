Logo
Tri znaka čeka nevjerovatna sreća u idućoj sedmici

06.12.2025

11:26

Три знака чека невјероватна срећа у идућој седмици
Foto: Pixabay

U sedmici pred nama, tri horoskopska znaka doživjeće nevjerovatnu sreću i blagostanje zahvaljujući moćnoj astrološkoj energiji. Ključan događaj je direktan hod Neptuna u Ribama od 10. decembra, gd‌je se pridružuje Saturnu.

Ovo je posljednji put u našim životima da će Neptun boraviti u ovom vodenom znaku, donoseći čarobnu, magnetsku i intenzivnu energiju.

Svemir nam poručuje da poštujemo intuiciju i obratimo pažnju na snove, jer su oni sada najglasniji kanal komunikacije. Umjesto da pokušavate sve racionalno shvatiti, prepustite se vodstvu i istražite prilike koje se otvaraju. Vrijeme je da se oslobodite briga i vjerujete da vas energija vodi prema srećnijem životu, piše Your Tango.

Rak

Ulazite u jednu od najduhovnijih faza života, u kojoj se snovi ostvaruju, a vi iznenada pronalazite svoju svrhu. Neptun se kreće direktno u Ribama u srijedu, 10. decembra, aktivirajući vaše polje duhovnosti, novih prilika i životnog smisla.

Ђумбир

Zdravlje

Ko ne bi trebalo da konzumira đumbir

Njegova energija zahtijeva da rizikujete i slušate intuiciju, čak i kada za to nemate logičnu potvrdu. U Ribama se Neptunu pridružuje i Saturn, koji donosi motivaciju i resurse da vaše snove pretvorite u stvarnost. Pred vama je izuzetno srećan period u kojem će se sav vaš trud konačno isplatiti. Važno je samo da kod svakog koraka vjerujete svom unutrašnjem glasu.

Ovan

Budite otvoreni za neočekivane preokrete. Sreća se ne može planirati, ali privlačite je svojim odlukama i otvorenim, pozitivnim stavom. Upravo takav pristup biće ključan kada Merkur u četvrtak, 11. decembra, uđe u znak Strijelca. Ovaj tranzit donosi ponude i prilike koje će unijeti više sreće u vaš život, no samo ako sebi dopustite eksperimentisanje.

Merkur se vraća u Strijelca nakon retrogradnog putovanja u novembru, što znači da će se ponovno pojaviti teme koje su bile aktualne od 29. oktobra do 18. novembra. Međutim, sada ćete imati svježu perspektivu. Ovo je vaša druga prilika. Ako prošli mjesec niste bili spremni istražiti nove mogućnosti, sada ćete biti.

D‌jevica

Uvijek ima prostora za napredak. Mjesec koji će 12. decembra biti u posljednjoj četvrti u vašem znaku, budi želju za poboljšanjem sebe i svog života. Ova energija potiče vas da budete iskreni o onome što treba promijeniti i da se otvorite procesu. Iskoristite ovu lunarnu fazu da napravite plan promjena kako biste maksimalno iskoristili srećnu energiju retrogradnog Urana u Biku.

Uran, planet promjena, boraviće u Biku do 25. aprila, što predstavlja jedinstvenu priliku u životu za ostvarenje snova. S obzirom na to da Uran provodi oko sedam godina u svakom znaku, u Bika se neće vratiti više od osamdeset godina. Energija Mjeseca u D‌jevici i Urana u Biku savršeno se nadopunjuju jer su oba zemljani znakovi. Promjene koje napravite neće se činiti kao rizik, već kao prirodna evolucija koja vas podsjeća koliko život može biti dobar, prenosi Indeks.

