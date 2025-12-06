Pročitajte šta nam zvijezde poručuju danas.

Ovan

Danas ćete riješiti obavezu koja uključuje raspodjelu odgovornosti. Reagovaćete emotivnije nego inače, ali razgovor u pravom trenutku vraća toplinu. Slobodni mogu obnoviti kontakt s osobom koja im je bliska. Osjetljiv stomak i napetost.

Bik

Bićete u pokretu i završavaćete više stvari odjednom, a možete donijeti i jednu praktičnu odluku koja vam olakšava naredne dane. Slobodni mogu ući u dopisivanje koje brzo može postati prijatno i živahno. Pazite na vrat i gornji dio leđa.

Blizanci

Riješićete važno plaćanje ili pronaći bolje rješenje za trošak. Bićete skloniji nježnosti i sigurnosti, a slobodni mogu osjetiti iznenadnu privlačnost prema nekome. Moguć zamor i variranje energije.

Rak

Danas možete pokrenuti nešto novo ili završiti ono što je dugo na čekanju. Bićete emotivno otvoreni. Slobodni Rakovi privlače pažnju autentičnošću. Pojačana je osjetljivost, potreban vam je odmor.

Lav

Možete imati intuitivan uvid koji mijenja pristup poslu. Bićete povučeniji u odnosima, ali prija vam bliskost. Slobodni mogu dobiti poruku koja vraća interesovanje. Moguća je nesanica.

Djevica

Bićete produktivni u timskom radu i možete donijeti odluku koja postavlja nove smjernice. Uživaćete u zajedničkim planovima, a slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili zajedničke ideje. Zdravlje vam je vrlo dobro.

Vaga

Bićete u prilici da donesete odluku koja vas gura naprijed. Bićete osjetljiviji na partnerove reakcije, ali ćete brzo uspostaviti ravnotežu. Slobodne Vage privlače osobe koje ih vide kao inspiraciju. Moguća je napetost u leđima i ramenima.

Škorpija

Dan je odličan za učenje, planiranje i donošenje važnih odluka. Zauzeti će biti otvoreniji za razgovore i lakše ćete izraziti ono što vam je na srcu. Slobodnima je moguć kontakt koji širi emotivnu perspektivu. Moguće su oscilacije raspoloženja.

Strijelac

Danas možete donijeti zreliju odluku o ulaganju ili trošku. Bićete intenzivniji u emocijama, a partner to osjeća. Slobodni mogu ući u dubok kontakt sa nekim ko ih jako privlači. Pazite na nervnu napetost.

Jarac

Saradnje i dogovori su naglašeni. Bićete spremni da odlučno postavite uslove i riješite neko otvoreno pitanje. Odnos s partnerom se može produbiti kroz iskren razgovor, budite vi inicijator. Moguća ukočenost u zglobovima.

Vodolija

Završićete više praktičnih obaveza i uvesti red, ali i otkriti bolji sistem organizacije. Bićete pažljiviji i nježniji u odnosu sa partnerom. Prijaće vam kućna atmosfera. Osjetljiv vam je digestivni sistem.

Ribe

Imaćete nalet kreativnosti i možete pokrenuti ideju koja vam donosi motivaciju. Uživaćete u emotivnoj toplini koju vam partner pruža, dok slobodni mogu privući nekoga kroz spontan, a nježan pristup. Zdravlje vam je vrlo dobro.