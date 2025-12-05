Najgore svekrve rađaju se u ova četiri znaka horoskopa

Izvor:
U porodičnim odnosima neke osobine postanu posebno izražene, a kod pojedinih horoskopskih znakova to dolazi do izražaja upravo u ulozi svekrve.
Riječ je o osobama koje emocije pokazuju suzdržano, vole imati kontrolu i teško prepuštaju prostor drugima.
Njihov hladan ili tvrd nastup često stvara napetosti, pa se žene rođene upravo u ova četiri horoskopska znaka najčešće smatraju najzahtjevnijim svekrvama.
Škorpije kao svekrve djeluju hladno i nepokolebljivo, a prema novim ljudima u porodici često su sumnjičave.
Njihova potreba za kontrolom može stvoriti nelagodu, pogotovo kada osjećaju da gube uticaj.
Oštre su u komunikaciji i rijetko ublažavaju riječi, što pojačava dojam zloće.
Žene rođene u ovom znaku postavljaju visoke standarde i očekuju da se drugi prilagode njihovim pravilima.
Njihova praktičnost često zvuči hladno, a stroga narav stvara dojam tvrdoće.
Kritike izgovaraju direktno, zbog čega djeluju kruto i teško pristupačno.
Djevice su perfekcionisti koje kao svekrve stalno primjećuju tuđe greške.
Suzdržane su u emocijama i mogu djelovati distancirano.
Njihova potreba za redom i analizom često zvuči kao kritika, što drugi doživljavaju kao nametljivost.
Pripadnice ovog znaka djeluju emocionalno odsutno i teško se povezuju na toplom porodičnom nivou.
Fokus na racionalno stvara dojam hladnoće, a tvrdoglavi stavovi otežavaju kompromis.
Zbog te distanciranosti često dobijaju reputaciju najneugodnijih svekrva, prenosi Indeks.
