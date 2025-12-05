Logo
Najgore svekrve rađaju se u ova četiri znaka horoskopa

05.12.2025

20:31

Најгоре свекрве рађају се у ова четири знака хороскопа
U porodičnim odnosima neke osobine postanu posebno izražene, a kod pojedinih horoskopskih znakova to dolazi do izražaja upravo u ulozi svekrve.

Riječ je o osobama koje emocije pokazuju suzdržano, vole imati kontrolu i teško prepuštaju prostor drugima.

Njihov hladan ili tvrd nastup često stvara napetosti, pa se žene rođene upravo u ova četiri horoskopska znaka najčešće smatraju najzahtjevnijim svekrvama.

Škorpija

Škorpije kao svekrve d‌jeluju hladno i nepokolebljivo, a prema novim ljudima u porodici često su sumnjičave.

Njihova potreba za kontrolom može stvoriti nelagodu, pogotovo kada osjećaju da gube uticaj.

Oštre su u komunikaciji i rijetko ublažavaju riječi, što pojačava dojam zloće.

Jarac

Žene rođene u ovom znaku postavljaju visoke standarde i očekuju da se drugi prilagode njihovim pravilima.

Njihova praktičnost često zvuči hladno, a stroga narav stvara dojam tvrdoće.

Kritike izgovaraju direktno, zbog čega d‌jeluju kruto i teško pristupačno.

D‌jevica

D‌jevice su perfekcionisti koje kao svekrve stalno primjećuju tuđe greške.

Suzdržane su u emocijama i mogu d‌jelovati distancirano.

Njihova potreba za redom i analizom često zvuči kao kritika, što drugi doživljavaju kao nametljivost.

Vodolija

Pripadnice ovog znaka d‌jeluju emocionalno odsutno i teško se povezuju na toplom porodičnom nivou.

Fokus na racionalno stvara dojam hladnoće, a tvrdoglavi stavovi otežavaju kompromis.

Zbog te distanciranosti često dobijaju reputaciju najneugodnijih svekrva, prenosi Indeks.

