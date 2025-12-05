Logo
Large banner

Pogledajte spektakularne prizore Hladnog mjeseca koji je sinoć je obasjao nebo širom svijeta

Izvor:

Kliks

05.12.2025

11:36

Komentari:

0
Погледајте спектакуларне призоре Хладног мјесеца који је синоћ је обасјао небо широм свијета
Foto: Tanjug/AP

Na nebu sinoć je zasjao hladni Mjesec, označavajući posljednji supermjesec u 2025. godini.

Ljudi širom svijeta imali su priliku uživati u spektakularnom prizoru punog Mjeseca. Ovaj Supermjesec predstavlja treći u posljednjih godinu dana, a zanimljivo je da su se Supermjeseci ove godine pojavili u vrlo kratkom vremenskom razmaku jedan za drugim.

Stanovnici Latinske Amerike posebno su uživali u pogledu na sinoćnji Supermjesec. U Buenos Airesu, Mjesec je izlazio nad rijekom Rio de la Plata, stvarajući predivan odraz na vodi.

илу-пун Мјесец-05092025

Zanimljivosti

Večeras na nebu prizor koji ćemo opet moći vidjeti tek za 17 godina

Lokalna stanovnica Alejandra Lopez kazala je: "Pratimo mjesec stalno. Gledamo lunarni kalendar i planiramo kada će pun mjesec izaći. U zavisnosti od mjesta gdje se nalazimo, trudimo se da ga pratimo i ponekad čak organizujemo šetnje ili izlete upravo na datum punog mjeseca".

Prema NASA-i, supermjesec nastaje kada se puni Mjesec nađe najbliže Zemlji u svojoj eliptičnoj orbiti u tački poznatoj kao perigej. Iako termin "supermjesec" nije službeni astronomijski pojam, koristi se za označavanje punog Mjeseca koji je unutar 90% svoje najbliže udaljenosti od Zemlje.

Supermjeseci često dobijaju posebne nazive u zavisnosti od doba godine ili drugih astronomskih pojava, poput potpunih pomrčina. Sinoćnji Mjesec naziva se Hladni Mjesec jer označava početak zime, a poznat je i kao Mjesec dugih noći.

Supermjesec

Sljedeći supermjesec stiže u januaru

Iako je ovo bio posljednji supermjesec u 2025. godini, ljubitelji nebeskih fenomena neće dugo čekati. Već 3. januara 2026. moći ćemo posmatrati novi supermjesec, poznat kao Vučji Mjesec.

Takođe, ovaj pun Mjesec posebno snažno osjeća pet znakova horoskopa. Posljednji puni Mjesec u 2025. godini događa se u znaku Blizanaca i predstavlja treći, završni supermjesec ove godine. U pozadini su već nastupile velike astrološke promjene: Saturn se kreće završnim stepenima Riba, Neptun se nakon prvog ulaska u Ovna vratio na posljednji stepen Riba, a Uran se, nakon kratkog boravka u Blizancima, retrogradno povukao u kasne stepene Bika.

Podijeli:

Tag:

Supermjesec

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пун Мјесец

Nauka i tehnologija

Večeras gledajte Supermjesec: Pred nama je najzanimljiviji mjesec za posmatranje neba, evo i zašto

1 d

0
Стиже нам посљедњи Супермјесец у години: Како и када га видјети?

Nauka i tehnologija

Stiže nam posljednji Supermjesec u godini: Kako i kada ga vidjeti?

2 d

0
Пун Мјесец

Nauka i tehnologija

Sutra najveći supermjesec u godini

1 mj

0
Највећи и најсјајнији супермјесец у години стиже у сриједу

Zanimljivosti

Najveći i najsjajniji supermjesec u godini stiže u srijedu

1 mj

0

Više iz rubrike

Научници тврде да су ријешили једну од највећих мистерија Црне смрти

Zanimljivosti

Naučnici tvrde da su riješili jednu od najvećih misterija Crne smrti

3 h

0
За ова четири знака наредна година ће бити најбоља у животу

Zanimljivosti

Za ova četiri znaka naredna godina će biti najbolja u životu

7 h

0
Ед Бамбас

Zanimljivosti

Ratni veteran izgubio penziju i morao da radi: Onda se desio milionski obrt

7 h

0
Пун Мјесец

Zanimljivosti

Večeras na nebu prizor koji ćemo opet moći vidjeti tek za 17 godina

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Komšije Milice Todorović: Dobro je što se otarasila tog ''kriminalca''

13

12

Požar u Loparama, jedna osoba poginula

13

10

Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

13

03

U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

12

57

Ovaj sitan detalj u domu privlači novac i sreću: Sad je trenutak da ga stavite na pravo mjesto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner