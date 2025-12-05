Pogledajte spektakularne prizore Hladnog mjeseca koji je sinoć je obasjao nebo širom svijeta

Ljudi širom svijeta imali su priliku uživati u spektakularnom prizoru punog Mjeseca. Ovaj Supermjesec predstavlja treći u posljednjih godinu dana, a zanimljivo je da su se Supermjeseci ove godine pojavili u vrlo kratkom vremenskom razmaku jedan za drugim.

Stanovnici Latinske Amerike posebno su uživali u pogledu na sinoćnji Supermjesec. U Buenos Airesu, Mjesec je izlazio nad rijekom Rio de la Plata, stvarajući predivan odraz na vodi.

Zanimljivosti Večeras na nebu prizor koji ćemo opet moći vidjeti tek za 17 godina

Lokalna stanovnica Alejandra Lopez kazala je: "Pratimo mjesec stalno. Gledamo lunarni kalendar i planiramo kada će pun mjesec izaći. U zavisnosti od mjesta gdje se nalazimo, trudimo se da ga pratimo i ponekad čak organizujemo šetnje ili izlete upravo na datum punog mjeseca".

Prema NASA-i, supermjesec nastaje kada se puni Mjesec nađe najbliže Zemlji u svojoj eliptičnoj orbiti u tački poznatoj kao perigej. Iako termin "supermjesec" nije službeni astronomijski pojam, koristi se za označavanje punog Mjeseca koji je unutar 90% svoje najbliže udaljenosti od Zemlje.

Supermjeseci često dobijaju posebne nazive u zavisnosti od doba godine ili drugih astronomskih pojava, poput potpunih pomrčina. Sinoćnji Mjesec naziva se Hladni Mjesec jer označava početak zime, a poznat je i kao Mjesec dugih noći.

Supermjesec

Sljedeći supermjesec stiže u januaru

Iako je ovo bio posljednji supermjesec u 2025. godini, ljubitelji nebeskih fenomena neće dugo čekati. Već 3. januara 2026. moći ćemo posmatrati novi supermjesec, poznat kao Vučji Mjesec.

Takođe, ovaj pun Mjesec posebno snažno osjeća pet znakova horoskopa. Posljednji puni Mjesec u 2025. godini događa se u znaku Blizanaca i predstavlja treći, završni supermjesec ove godine. U pozadini su već nastupile velike astrološke promjene: Saturn se kreće završnim stepenima Riba, Neptun se nakon prvog ulaska u Ovna vratio na posljednji stepen Riba, a Uran se, nakon kratkog boravka u Blizancima, retrogradno povukao u kasne stepene Bika.