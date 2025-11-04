Najveći i najsjajniji supermjesec u godini stiže u srijedu

U srijedu će se pojaviti najveći supermjesec u godini, a njegova blizina Zemlji učiniće da izgleda veće i svjetlije nego tokom drugih punih mjeseca.

Supermjesec se javlja zato što Mjesec ne kruži u savršenoj orbiti oko Zemlje, već u elipsi, zbog čega je nekada tokom godine bliži a nekada dalji, prenosi Gardijan.

Kada se pun mjesec poklopi sa tim da se Mjesec nalazi na udaljenosti od deset odsto od svoje najbliže tačke Zemlji, naziva se supermjesecom, koji će na našim prostorima 5. novembra dostići svoj pun obim u 14.19 sati, objavljeno je na sajtu ''Timeanddate''.

Mjesec će u tom trenutku, kao i u narednoj noći, izgledati osam odsto veći i oko 16 odsto svjetliji od prosjeka.

U svojoj najbližoj tački Mjesec je udaljen oko 350.000 kilometara od Zemlje, dok je u svojoj najudaljenijoj tački udaljen oko 400.000 kilometara.