Milion osvojen u Poteri - tragač demoliran

Izvor:
Telegraf
03.11.2025
23:02
Komentari:0
U ovonedjeljnom izdanju "Potere" takmičari su bili na visini zadatka i osvojili lijepu milionsku svotu novca. Čak 1.055.000 dinara.
Posebno se istakao Goran, koji je u zajedničku kasu unio 800.000 dinara. Zatim, Aleksandar, koji je pridodao 135.000 dinara. Na kraju im se pridružio i Nikola, sa 120.000 dinara.
Fudbal
Puzigaća u suzama: Najbliži saradnik Žižovića slomljen od bola
Nažalost, Dragan nije uspio da prođe dalje, budući da ga je Tragač Milan Bukvić eliminisao u drugoj igri.
Takmičari su imali veliki izazov da odbrane zajedničku svotu od 1.055.000 dinara. Napravili su zalihu od 16 koraka. A to je na kraju bilo dovoljno.
Tragač Milan Bukvić je loše odigrao finalnu "Poteru", imao je samo 4 tačna odgovora, što nije bilo dovoljno da stigne takmičare.
Nakon svega ovoga reagovao je i voditelj Jovan Memedović.
Svijet
Pronađen bunker sa drogom balkanske narko-bande u Beču
"Momci, čestitam. Hajde, ovako ću reći. Težak poraz Milana u finalnoj Poteri", rekao je voditelj Jovan Memedović.
Takmičari su tako na kraju zaradili 1.055.000 dinara u "Poteri", piše "Telegraf".
Svijet
1 d0
Zdravlje
1 d0
Fudbal
1 d0
Region
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
13
12
13
10
13
07
13
05
13
00
Trenutno na programu