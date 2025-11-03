Logo

Milion osvojen u Poteri - tragač demoliran

Telegraf

03.11.2025

23:02

Потера
U ovonedjeljnom izdanju "Potere" takmičari su bili na visini zadatka i osvojili lijepu milionsku svotu novca. Čak 1.055.000 dinara.

Posebno se istakao Goran, koji je u zajedničku kasu unio 800.000 dinara. Zatim, Aleksandar, koji je pridodao 135.000 dinara. Na kraju im se pridružio i Nikola, sa 120.000 dinara.

Бојан Пузигаћа

Fudbal

Puzigaća u suzama: Najbliži saradnik Žižovića slomljen od bola

Nažalost, Dragan nije uspio da prođe dalje, budući da ga je Tragač Milan Bukvić eliminisao u drugoj igri.

Takmičari su imali veliki izazov da odbrane zajedničku svotu od 1.055.000 dinara. Napravili su zalihu od 16 koraka. A to je na kraju bilo dovoljno.

Tragač Milan Bukvić je loše odigrao finalnu "Poteru", imao je samo 4 tačna odgovora, što nije bilo dovoljno da stigne takmičare.

Nakon svega ovoga reagovao je i voditelj Jovan Memedović.

Полиција Аустрија

Svijet

Pronađen bunker sa drogom balkanske narko-bande u Beču

"Momci, čestitam. Hajde, ovako ću reći. Težak poraz Milana u finalnoj Poteri", rekao je voditelj Jovan Memedović.

Takmičari su tako na kraju zaradili 1.055.000 dinara u "Poteri", piše "Telegraf".

