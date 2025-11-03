Logo

Lalatović otkrio detalje sa terena nakon smrti Žižovića: Samo sam čuo...

Лалатовић открио детаље са терена након смрти Жижовића: Само сам чуо...

Nenad Lalatović, šef struke Mladosti iz Lučana, bio je u šoku nakon saznanja da je preminuo Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca.

Smogao je snage da ispriča kako je bilo na terenu i šta se zapravo dogodilo.

6878f906e8595 Жижовић

Fudbal

Klub ofarbao grb u crno nakon što je preminuo Mladen Žižović

"Fudbal nije bio u prvom planu, ljudski život je najbitniji. Samo sam čuo kako je nešto palo, puklo, pritrčao sam, borio se za život. Imao je problema ranije sa srcem, koliko sam čuo. Veliki šok, tragedija, za porodicu, nikada nisam bio u ovakvoj situaciji. Lažem, jesam, kada je umro Vladimir Dimitrijević. Bio sam u šoku i sad sam se naježio. Pamtim ga iz Republike Srpske, viđao sam ga tamo par puta. Čuo sam pad, sklupčao se nažalost, nije uspio, odvratna situacija", rekao je Lalatović za Telegraf.

Izjavio je saučešće porodici i poslao poruku koja je važna da je čuju svi.

Додик-АТВ

Fudbal

Dodik: S velikom tugom sam primio vijesti

"Utakmica se nastavila, samo sam pitao je l’ dobro. Ne zanima te fudbal, da li će da se igra danas, sutra, za dva mjeseca – izgubili smo čovjeka, izgubio je život. Ljudi, najbitnije je zdravlje, samo se nerviramo i stresiramo, dajte da se čuvamo. Veliki gubitak, za fudbal, porodicu, djecu, bitniji su životi, je**m ti fudbal", rekao je Nenad Lalatović.

Brojni timovi se opraštaju od Mladena Žižovića, a večeras su to uradili Borac, Radnik, Sarajevo, Željezničar, Partizan…

