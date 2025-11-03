Otišao je primjer poštenja: Oglasio se Zeljković nakon smrti Žižovića

Banjaluka, ali i cijeli region zavijeni su u crno nakon smrti poznatog fudbalskog trenera Mladena Žižovića.

Žižoviću je pozlilo na utakmici njegovog Radničkog protiv Mladosti iz Lučana, a nažalost preminuo je uprkos brzoj intervenciji ljekara.

Nakon FK Borac, sa kojim je Žižović ostvario istorijski rezultat u Evropi, sada se oglasio i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković.

On je izrazio veliki žal zbog preranog odlaska legende Borca, ali i cijele BiH.

“Sa dubokom tugom primio sam vijest o iznenadnoj smrti Mladena Žižovića. Otišao je veliki čovjek, trener i prijatelj - čovjek koji je svojim radom, karakterom i ljubavlju prema fudbalu zadužio sve nas“, napisao je Zeljković.

Naglasio je da je Žižović bio primjer profesionalizma, poštenja i dostojanstva, te da će njegovo ime ostati upisano među one koji su fudbal živjeli srcem.

"U ime Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Fudbalskog saveza Republike Srpske i u svoje lično ime, izražavam iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim klubovima u kojima je ostavio neizbrisiv trag. Njegov duh i djelo ostaće vječno među nama", poručio je Zeljković.