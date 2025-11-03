Logo

Otišao je primjer poštenja: Oglasio se Zeljković nakon smrti Žižovića

Autor:

Stevan Lulić

03.11.2025

21:36

Komentari:

0
Отишао је примјер поштења: Огласио се Зељковић након смрти Жижовића

Banjaluka, ali i cijeli region zavijeni su u crno nakon smrti poznatog fudbalskog trenera Mladena Žižovića.

Žižoviću je pozlilo na utakmici njegovog Radničkog protiv Mladosti iz Lučana, a nažalost preminuo je uprkos brzoj intervenciji ljekara.

Младен Жижовић

Fudbal

Potresno! Objavljen snimak trenutka kada se Žižović srušio

Nakon FK Borac, sa kojim je Žižović ostvario istorijski rezultat u Evropi, sada se oglasio i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković.

On je izrazio veliki žal zbog preranog odlaska legende Borca, ali i cijele BiH.

“Sa dubokom tugom primio sam vijest o iznenadnoj smrti Mladena Žižovića. Otišao je veliki čovjek, trener i prijatelj - čovjek koji je svojim radom, karakterom i ljubavlju prema fudbalu zadužio sve nas“, napisao je Zeljković.

Naglasio je da je Žižović bio primjer profesionalizma, poštenja i dostojanstva, te da će njegovo ime ostati upisano među one koji su fudbal živjeli srcem.

zizovic

Fudbal

Bolne riječi iz Borca nakon smrti Žižovića: Teško je priznati

"U ime Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Fudbalskog saveza Republike Srpske i u svoje lično ime, izražavam iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim klubovima u kojima je ostavio neizbrisiv trag. Njegov duh i djelo ostaće vječno među nama", poručio je Zeljković.

Podijeli:

Tagovi:

Mladen Žižović

Vico Zeljković

FK Borac

radnički

Fudbalski savez BiH

In memoriam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласила се Суперлига послије смрти Жижовића

Fudbal

Oglasila se Superliga poslije smrti Žižovića

1 d

0
Младост-Раднички

Fudbal

Bolan snimak: Ovo je trenutak kada su igrači saznali za smrt Žižovića

1 d

0
Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

Fudbal

Ko je bio preminuli Mladen Žižović - legenda Borca

1 d

1
Младен Жижовић

Fudbal

Potpuni šok: Preminuo Mladen Žižović

1 d

2

Više iz rubrike

Младен Жижовић

Fudbal

Potresno! Objavljen snimak trenutka kada se Žižović srušio

1 d

0
Огласила се Суперлига послије смрти Жижовића

Fudbal

Oglasila se Superliga poslije smrti Žižovića

1 d

0
Болне ријечи из Борца након смрти Жижовића: Тешко је признати

Fudbal

Bolne riječi iz Borca nakon smrti Žižovića: Teško je priznati

1 d

2
Младост-Раднички

Fudbal

Bolan snimak: Ovo je trenutak kada su igrači saznali za smrt Žižovića

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner