Ko je bio preminuli Mladen Žižović - legenda Borca

03.11.2025

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

Srpski fudbal zavijen je u crno – trener Radničkog iz Kragujevca, Mladen Žižović, preminuo je tokom meča Superlige Srbije koji je njegov tim igrao protiv Mladosti u Lučanima.

Žižoviću je pozlilo pored klupe u 22. minutu prvog poluvremena, nakon čega su ljekarske ekipe odmah reagovale i hitna služba je ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu kolima hitne pomoći. Nažalost, uprkos svim naporima, Žižović je preminuo.

Младен Жижовић

Fudbal

Potpuni šok: Preminuo Mladen Žižović

Potom, meč je prekinut.

Ko je bio Mladen Žižović?

Mladen Žižović rođen je 27. decembra 1980. godine u Rogatici, u tadašnjoj SFRJ. Bio je bivši fudbaler i trener iz Republike Srpske, a igrao je na poziciji ofanzivnog veznog, podsjeća "Telegraf".

Tokom igračke karijere nastupao je za više klubova, među kojima su Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banjaluka i Mladost Rogatica.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je četiri utakmice 2008. godine.

Trenersku karijeru započeo je u Radniku iz Bijeljine (2017–2019), a kasnije je vodio Zrinjski Mostar (2019–2020), Slobodu Tuzla (2021–2022) i Borac iz Banjaluke.

Od ljeta 2024. godine preuzeo je Radnički iz Kragujevca, gde je ostavio snažan utisak svojim znanjem i profesionalizmom.

Žižović je ove sezone u julu napustio klupu Borca poslije neočekivanog i šokantnog ispadanja od Santa Kolome u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Prošle godine Žižović je sa Borcem ispisao istoriju plasiravši se u osminu finala Lige konferencija izbacujući evropske velikane poput LASK-a i Olimpije.

