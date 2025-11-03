Ronalda pitali da li je Mesi bolji od njega - odgovor (ne)očekivan

Izvor:
Pirs Morgan najavio je najličniji i najotvoreniji intervju u karijeri Kristijana Ronalda, koji će biti emitovan u utorak, 4. novembra, a na Iksu su već objavljeni zanimljivi isječci.
U kratkom klipu koji je postao viralan na društvenim mrežama, Morgan je upitao Ronalda za mišljenje o izjavama Vejna Runija, koji je kazao da je Lionel Mesi bolji od Ronalda.
"Mesi je bolji od mene? Ne slažem se. Ne želim biti skroman", rekao je Ronaldo.
Portugalac je još jednom jasno stavio do znanja da sebe smatra boljim od argentinskog asa, čime je ponovo otvorio vječnu raspravu o tome ko je najveći fudbaler svih vremena.
Dok statistika pokazuje da je Ronaldo najbolji strijelac u istoriji, Mesi i dalje prednjači po broju osvojenih trofeja, kako pojedinačnih, tako i kolektivnih.
