Logo

Ronalda pitali da li je Mesi bolji od njega - odgovor (ne)očekivan

Izvor:

Agencije

03.11.2025

17:55

Komentari:

0
Роналда питали да ли је Меси бољи од њега - одговор (не)очекиван

Pirs Morgan najavio je najličniji i najotvoreniji intervju u karijeri Kristijana Ronalda, koji će biti emitovan u utorak, 4. novembra, a na Iksu su već objavljeni zanimljivi isječci.

U kratkom klipu koji je postao viralan na društvenim mrežama, Morgan je upitao Ronalda za mišljenje o izjavama Vejna Runija, koji je kazao da je Lionel Mesi bolji od Ronalda.

Одузете пушке

Hronika

Policija u BiH oduzela glavu životinje, rogove i meso

"Mesi je bolji od mene? Ne slažem se. Ne želim biti skroman", rekao je Ronaldo.

Portugalac je još jednom jasno stavio do znanja da sebe smatra boljim od argentinskog asa, čime je ponovo otvorio vječnu raspravu o tome ko je najveći fudbaler svih vremena.

Dok statistika pokazuje da je Ronaldo najbolji strijelac u istoriji, Mesi i dalje prednjači po broju osvojenih trofeja, kako pojedinačnih, tako i kolektivnih.

Podijeli:

Tagovi:

Kristijano Ronaldo

Lionel Mesi

Vejn Runi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потражња за јајима у Њемачкој никад већа

Svijet

Potražnja za jajima u Njemačkoj nikad veća

1 d

0
Пауновић објавио први списак репрезентације: Ко је на њему?

Fudbal

Paunović objavio prvi spisak reprezentacije: Ko je na njemu?

1 d

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Meteorolozi objavili prognozu do petka: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

1 d

0
Пас растргао деветомјесечну бебу, није јој било спаса

Svijet

Pas rastrgao devetomjesečnu bebu, nije joj bilo spasa

1 d

0

Više iz rubrike

Пауновић објавио први списак репрезентације: Ко је на њему?

Fudbal

Paunović objavio prvi spisak reprezentacije: Ko je na njemu?

1 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Umro legendarni Đovani Galeone

2 d

0
Борац у финишу славио против Слоге

Fudbal

Borac u finišu slavio protiv Sloge

2 d

0
Јамал погодио послије два мjесеца у ЛаЛиги – Барса рутински

Fudbal

Jamal pogodio poslije dva mjeseca u LaLigi – Barsa rutinski

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner