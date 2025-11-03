Meteorolozi objavili prognozu do petka: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Hladno vrijeme praćeno maglom i mrazom očekuje su narednim danima u Republici Srpskoj, a prema najavama meteorologa, u višim predjelima je moguć i minus.

Prognoza za utorak

"Ujutru hladnije, na istoku oblačno, u ostalim predjelima vedro. U višim predjelima će biti slabog mraza. Oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčanije, na istoku hladnije uz umjerenu oblačnost. Na jugu vjetrovito tokom čitavog dana", navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

"Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do devet, u višim predjelima od minus dva. Maksimalna temperatura vazduha od 10 stepeni na istoku do 17 na jugu i zapadu, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih", ističu oni.

Prognoza za srijedu

"Jutro još hladnije i vedro, oko rijeka i po kotlinama maglovito. U višim, a i ponegdje u nižim predjelima, očekuje se slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i malo toplije. Minimalna temperatura vazduha od nula do pet, na jugu oko osam, u višim predjelima od minus četiri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od osam stepeni", stoji u prognozi RHMZ-a.

Prognoza za četvrtak

"Ujutru svježe i pretežno vedro uz čestu pojavu magle oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije, na istoku uz umjerenu oblačnost. Magla će se ponegdje duže zadržati tokom dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od jedan do šest stepeni, na jugu oko devet, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 19, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 10", ističu oni.

Prognoza za petak

Jutro će biti maglovito oko rijeka i po kotlinama, a lokalno će se magla duže zadržati uz svježije vrijeme u tim predjelima.

"Tokom dana pretežno sunčano uz umjereno naoblačenje u drugom dijelu dana. Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu oko devet, u višim predjelima od minus dva. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 20, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 11 stepeni", ističu iz RHMZ-a, prenose Nezavisne.