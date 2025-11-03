Rusija poslala ježa u akciju: Snimci obilaze svijet

Ova modifikacija predstavlja najnoviju fazu u evoluciji improvizovane zaštite od dronova koju ruska vojska sve više koristi na ukrajinskom frontu.

Za razliku od ranijih verzija, koje su imale kraće metalne šiljke i jednostavne mrežaste strukture, novi modeli tenkova, među kojima se ističu T-80BVM i T-72B3M, sada nose masivne, izdužene metalne strukture koje podsjećaju na ježa.

A Russian T-72 tank modified with "porcupine" armor to help from drone attack. pic.twitter.com/GzXuGocm6o — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) November 2, 2025

Ovaj oklop pokriva skoro cijeli trup i kupolu vozila, stvarajući gustu mrežu rešetki, metalnih šipki i čeličnih kablova koji formiraju neprobojnu zaštitnu "strukturu kaveza".

Za razliku od prethodnih improvizacija, kupole se sada mogu rotirati gotovo bez ograničenja, dok dodatne kamere postavljene na spoljašnjosti vozila kompenzuju smanjenu vidljivost posade. Ugrađeni sistemi za elektronsko ometanje (EW) dodatno povećavaju šanse tenka da preživi napade dronova.

Oklopni "kavez" funkcioniše tako što uzrokuje prijevremenu detonaciju projektila dronova prije nego što udare u glavni oklop tenka. Metalni kablovi i rešetke takođe mogu fizički zarobiti ili onesposobiti rotore FPV dronova u nekim slučajevima.

New trend: Russian Army’s brush tanks. pic.twitter.com/aIIzHpJihX — Clash Report (@clashreport) November 2, 2025

Tenkovi zaštićeni na ovaj način mogu izdržati višestruke napade dronova, što drastično povećava šanse posade da preživi napad.