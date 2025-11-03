Logo

Rusija poslala ježa u akciju: Snimci obilaze svijet

Izvor:

Agencije

03.11.2025

17:26

Komentari:

0
Русија послала јежа у акцију: Снимци обилазе свијет

Ova modifikacija predstavlja najnoviju fazu u evoluciji improvizovane zaštite od dronova koju ruska vojska sve više koristi na ukrajinskom frontu.

Za razliku od ranijih verzija, koje su imale kraće metalne šiljke i jednostavne mrežaste strukture, novi modeli tenkova, među kojima se ističu T-80BVM i T-72B3M, sada nose masivne, izdužene metalne strukture koje podsjećaju na ježa.

Ovaj oklop pokriva skoro cijeli trup i kupolu vozila, stvarajući gustu mrežu rešetki, metalnih šipki i čeličnih kablova koji formiraju neprobojnu zaštitnu "strukturu kaveza".

Za razliku od prethodnih improvizacija, kupole se sada mogu rotirati gotovo bez ograničenja, dok dodatne kamere postavljene na spoljašnjosti vozila kompenzuju smanjenu vidljivost posade. Ugrađeni sistemi za elektronsko ometanje (EW) dodatno povećavaju šanse tenka da preživi napade dronova.

Oklopni "kavez" funkcioniše tako što uzrokuje prijevremenu detonaciju projektila dronova prije nego što udare u glavni oklop tenka. Metalni kablovi i rešetke takođe mogu fizički zarobiti ili onesposobiti rotore FPV dronova u nekim slučajevima.

Tenkovi zaštićeni na ovaj način mogu izdržati višestruke napade dronova, što drastično povećava šanse posade da preživi napad.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

tenk

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

policija Velika Britanija Engleska

Svijet

Nakon napada nožem u vozu, policajci savladali pogrešnog putnika

1 d

0
Пјевач штаком претукао жену - боре јој се за живот

Hronika

Pjevač štakom pretukao ženu - bore joj se za život

1 d

0
Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Svijet

Vatrogasci satima pokušavaju da izvuku radnika zarobljenog ispod ruševina kod Koloseuma

1 d

0
Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо

Hronika

Auto se zakucao u ogradu - vozač na mjestu poginuo

1 d

0

Više iz rubrike

policija Velika Britanija Engleska

Svijet

Nakon napada nožem u vozu, policajci savladali pogrešnog putnika

1 d

0
Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Svijet

Vatrogasci satima pokušavaju da izvuku radnika zarobljenog ispod ruševina kod Koloseuma

1 d

0
Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

Svijet

Jak zemljotres nedaleko od obale Čilea

1 d

0
Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Svijet

Kod osumnjičenih za krađu u Lionu pronađeno 306 kilograma zlata

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Još jedna žrtva požara u Tuzli

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner