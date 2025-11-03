Logo

Auto se zakucao u ogradu - vozač na mjestu poginuo

ATV

03.11.2025

17:15

Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо
Foto: ATV

Oko 15:30 sati na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, pedesetak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je automobil udario u zaštitnu ogradu.

Vozač je na mjestu nesreće smrtno stradao, potvrdila je zagrebačka policija.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj se na tom dijelu avenije odvija usporeno.

Policija će više informacija objaviti nakon završetka uviđaja.

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Zagreb

Hrvatska

