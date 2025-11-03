Logo

Maloljetnik brutalno pretučen metalnom šipkom

Telegraf

03.11.2025

17:14

Насиље над дјецом, вршњачко насиље
Foto: Unsplash

U subotu uveče na beogradskom naselju Voždovcu dogodio se incident u kojem je povrijeđen maloljetnik, M. D. (15).

Napad se odigrao u Kumodraškoj ulici, u parku ispred Osnovne škole "Veselin Masleša", gdje se M. D. nalazio u društvu svojih drugova.

Prema prvim informacijama, grupi maloljetnika je prišlo nekoliko nepoznatih lica. Tokom sukoba, jedno od tih lica je M. D. zadalo udarac metalnom šipkom u predjelu glave.

Споменик Слободану Праљку у Чапљини

BiH

Slobodanu Praljku napravili spomenik usred BiH

Povrijeđeni dječak je odmah transportovan u Urgentni centar radi pružanja ljekarske pomoći. Nakon pregleda, dežurni ljekari su konstatovali da je M. D. zadobio lake tjelesne povrede.

Nakon prijave incidenta, policija je pokrenula istragu. Identitet napadača za sada nije poznat, a nadležni organi intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja i pronalaženju odgovornih lica, piše Telegraf.

pretučen mladić

