Tužilaštvu predat policajac osumnjičen za seksualno iskorištavanje djeteta

Izvor:

SRNA

03.11.2025

15:14

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Policajac Amar Turčalo, koji je uhapšen u KS zbog seksualnog iskorištavanja djeteta, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva, rekla je glavni kantonalni tužilac Meliha Dugalija.

Dugalija je na konferenciji za novinare rekla da je jedan policajac pušten na slobodu jer je utvrđeno da nema elemenata krivičnog djela, ali je imao neprimjeren kontakt sa maloljetnom osobom i biće predmet internih istraga.

Viktor Orban

Svijet

Orban: Finansiranje Ukrajine nije posao Mađarske

- Zakon štiti maloljetnike, ne samo od činjenja krivičnih djela, nego i od objavljivanja podataka. Na neka pitanja nećemo moći odgovoriti. Istraga je u najosjetljivijoj fazi, a zakon štiti i osumnjičena lica na bazi presumpcije nevinosti - navela je Dugalija.

Ona je dodala da je stručna osoba iz socijalne službe odmah prijavila policiji sumnju, a obaviješten je i postupajući tužilac.

- Što se tiče izvještavanja javnosti, postoji niz istinitih informacija, ali i neke koje nisu istinite, pa smo zato organizovali ovu konferenciju. Nemamo informacija da je ovo povezano sa trgovinom ljudima, niti sa slučajem u Tuzli - rekla je Dugalija.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Krajnje vrijeme da se okonča era stranog intervencionizma

Policijski komesar Fatmir Hajdarević rekao je da je disciplinski postupak pokrenut protiv obojice policajaca bez obzira na to što je jedan od njih pušten na slobodu i da su obojica suspendovana sa posla do okončanja disciplinskog postupka.

- Drugi policajac će biti predmet internih postupaka policije. On je imao neprimjerene kontakte sa maloljetnicom u kojima nije utvrđeno krivično djelo, ali postoji sumnja na disciplinsku odgovornost tako da neće biti vraćen na posao dok se ne utvrdi činjenično stanje - rekao je Hajdarević.

Pripadnici Uprave policije MUP-a KS uhapsili su juče dva policijska službenika ove uprave. Jedan je osumnjičen za krivično djelo seksualno iskorištavanje djeteta, a drugi za seksualno iskorištavanje djeteta starijeg od 15 godina.

Sarajevo

Pritvor

