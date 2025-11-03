Jedna namirnica sabotira kvalitetan san ako je jedete popodne

Kada je u pitanju kvalitetan san, svi znamo šta treba da izbjegavamo prije spavanja - korištenje mobilnih telefona i konzumiranje alkohola i kafe.

Međutim, postoji nekoliko namirnica koje ne bi trebalo da jedete u satima prije spavanja jer remete san.

Dijetetičarka Frensis Ralf je za Metro.co.uk rekla da je najbolje prestati sa konzumiranjem čokolade u 15 časova.

"Možda mislite da je jedna ili dvije table crne čokolade poslije večere zdrava poslastica puna antioksidanata, ali ona može tiho da sabotira vaš san", rekla je ona.

Pored kofeina, crna čokolada sadrži teobromin, manje poznati stimulans koji vas budi.

Oko 20 grama crne čokolade može da obijezbedi istu količinu kofeina kao mala šolja zelenog čaja, a teobromin može da ostane u vašem sistemu šest do osam sati, što znači da će stimulisati vaš nervni sistem dugo nakon što zaspite.

"Ako volite čokoladu, uživajte u njoj ranije tokom dana, idealno prije 15 časova, kada vaše tijelo može da razgradi ove stimulanse bez uticaja na vaš ciklus spavanja", savjetuje ona.

Frensis je otkrila još jednu "iznenađujuću" namirnicu koja loše utiče na san. To su sosovi na bazi paradajza. Oni izazivaju refluks kiseline.

Ona takođe upozorava da se ne jede zreli sir i suhomesnati proizvodi kasno noću jer su bogati tiraminom, koji stimuliše budnost.

"Cilj je da se završi sa jedenjem velikih obroka najmanje tri sata prije spavanja. Večernje grickalice treba da budu lagane i pazite na 'skrivene' stimulanse", rekla je.