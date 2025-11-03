Viz Er uvodi "biznis klasu za siromašne"

Niskotarifni mađarski avio-prevoznik „Viz er“ od decembra ove godine počinje s testiranjem takozvane „osnovne poslovne klase“ na odabranim letovima, čime u okviru svoje standardne usluge bez dodataka nudi nešto više komfora. Ova novina biće uvedena na pet linija, uključujući letove za London, Rim i Budimpeštu.

Cijena neće biti drastično veća

Koncept je jednostavan — u prvom redu aviona srednje sjedište ostaće prazno kako bi se poslovnim putnicima obezbijedilo više prostora i olakšao ukrcaj. Majkl Delehant, viši komercijalni i operativni direktor, naglasio je da cijena neće biti drastično veća.

„Kada je riječ o cijenama karata, one nikada neće biti veće od iznosa kupovine dodatnog sjedišta“, izjavio je na konferenciji za medije i dodao: „Nije nam namjera da se radi o izvlačenju novca.“

Iako će karte za ova posebna mjesta biti skuplje, putnici će i dalje imati isti tretman kao i ostali. „Viz er“, naime, u višu cijenu ne planira uključiti dodatna osvježenja. „Možda ćemo procijeniti hoće li to biti kafa ili nešto jednostavno“, pojasnio je Delehant. „Više se radi o učinkovitosti putovanja i malo dodatnog prostora u avionu.“

Zaokret u strategiji i poslovni izazovi

Ovaj potez dolazi oko šest godina nakon što je glavni izvršni direktor Jožef Varadi oštro kritikovao tradicionalne avio-kompanije zbog velikog doprinosa emisijama ugljenika kroz njihove skupe poslovne klase. Uvođenje premijum usluga trend je koji slijede i američki niskotarifni prevoznici kako bi konkurisali velikim kompanijama.

Delehant je istakao da u Evropi i dalje postoji snažna potražnja za jeftinim letovima, ali da se tržište mora razvijati. U međuvremenu, „Viz er“ se suočava s poslovnim izazovima, prije svega zbog prizemljenja aviona usled problema s održavanjem motora „Prat i Vitni“, što je dovelo do pada vrijednosti akcija kompanije za otprilike 25 odsto od početka godine.

