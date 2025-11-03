Logo

Urušila se kula u Rimu u blizini Koloseuma: Ljudi ostali zatrpani pod ruševinama

Telegraf

03.11.2025

13:04

Dio Kontijeve kule u Rimu, koja je trenutno u fazi restauracije, srušio se jutros oko 11 časova po lokalnom vremenu, a više ljudi ostalo je zatrpano pod ruševinama.

Do sada su četiri osobe izvučene iz ruševina, a navodno je najmanje jedna ostala i dalje zatrpana u ruševinama.

Prema prvim informacijama, muškarac je svjestan i reagovao je na pozive spasilaca.

Na licu mjesta su, osim vatrogasaca, i pripadnici policije.

Kako pišu lokalni mediji, dvoje povrijeđenih zbrinuto je na licu mjesta, dok je jedan muškarac (64) prebačen u bolnicu San Đovani u teškom stanju.

Kula, sagrađena 1238. godine po nalogu pape Inoćentija III, nalazi se u blizini Koloseuma i Rimskog foruma, u samom istorijskom centru Rima. U trenutku delimičnog urušavanja, koje se dogodilo oko 11.30, bila je u fazi restauracije finansirane sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Italije.

Rimska vatrogasna brigada poslala je tri operativne ekipe, dve auto-lestve i specijalne jedinice na mesto nesreće. Tri radnika, koji su ostali zarobljeni na vrhu kule, evakuisana su kroz vrata pomoću auto-ljestvi, dok je četvrti radnik izvučen iz same konstrukcije.

Prema prvim izvještajima, jedna osoba se još uvijek nalazi ispod ruševina dok su spasioci nastavili potragu.

Rim

Koloseum

