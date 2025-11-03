Logo

Oglasio se PIO: Objavljena važna vijest za penzionere

03.11.2025

12:58

Komentari:

0
Огласио се ПИО: Објављена важна вијест за пензионере
Foto: Pexels

Savjetodavni dani penzijskih fondova Srbije i Mađarske biće sutra održani u Senti, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i naveo da će stručnjaci iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja zainteresovanima davati savete i informacije o pravima i mogućnostima ostvarivanja prava.

Cilj događaja jeste da informiše građane o važnim aspektima penzijskog i invalidskog osiguranja i da odgovori na sva pitanja iz te oblasti.

Zainteresovani mogu da se prijave na brojeve telefona 024/415-0901, 021/487-7555 i 021/487-4523 i iskoriste priliku za dobijanje stručnih saveta.

(Telegraf)

Penzioneri

Fond PIO

