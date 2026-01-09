U ovoj godini se očekuje poskupljenje novih vozila: Evo šta će diktirati cijene

Evropska unija uvodi strože bezbjednosne i ekološke standarde koji će znatno uticati na cijenu novih vozila.

Kupci mogu očekivati poskupljenje i do 2.000 evra po vozilu već od sredine ove godine.

Sva nova vozila od polovine tekuće godine moraju imati prošireni GSR (General Safety Regulation) paket, koji donosi značajne novine u području aktivne sigurnosti. Sistemi automatskog kočenja u hitnim situacijama moraju biti sofisticiraniji nego dosad - više nije dovoljno prepoznavanje samo vozila, već se zahtijeva i detekcija pješaka i biciklista. Ovaj korak ima za cilj smanjenje saobraćajnih nesreća i povreda u gradskim područjima, piše BIHAMK.

Dodatno, vozila moraju biti opremljena tehnologijom koja prati stanje vozača. Sistem kontinuirano analizira ponašanje za volanom i aktivira alarme ukoliko primijeti znakove umora ili pada koncentracije. Treći obavezni asistent je sistem upozorenja kada vozilo nenajavljeno napušta svoju voznu traku.

Ono što je mnoge iznenadilo je još jedan zahtjev o kojem se rijetko govori - proširena zona apsorpcije udara za zaštitu glave pješaka. Ova mjera zahtijeva konstruktivne izmjene prednjeg dijela karoserije, što dodatno komplikuje i poskupljuje proizvodnju.

Implementacija svih ovih sigurnosnih tehnologija i strukturnih modifikacija koštaće proizvođače od 1.000 do 2.500 evra po vozilu. To predstavlja povećanje troškova proizvodnje za otprilike 10 odsto. Nažalost, proizvođači nemaju izbora nego da ove troškove prebace na krajnje kupce.

Kao da to nije dovoljno, 29. novembra 2026. stupa na snagu stroža Evro 7 norma za kontrolu emisija. Katalitički konvertori i DPF filteri, bez obzira da li se radi o dizel ili benzinskim motorima, moraju funkcionisati minimum 160.000 kilometara ili osam godina, odnosno do 200.000 kilometara ili maksimalno deset godina, zavisno od tipa vozila.

Za električna vozila postavljaju se posebni zahtjevi - baterije moraju zadržati najmanje 80 odsto originalnog kapaciteta nakon pet godina ili 100.000 pređenih kilometara.

Nova norma takođe propisuje ograničenja habanja kočnica i pneumatika: električna vozila mogu emitovati maksimalno 3 miligrama čestica po kilometru, dok je granica za hibridna i vozila sa motorima s unutrašnjim sagorijevanjem postavljena na 7 miligrama po kilometru.

Kombinacija svih novih propisa rezultira ukupnim poskupljenjem od približno 2.000 eura po automobilu, nezavisno od segmenta. Međutim, kao i uvijek, najviše će biti pogođeni kupci malih i pristupačnih automobila.

(Tuzlanski.ba)