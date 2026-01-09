Logo
Large banner

U ovoj godini se očekuje poskupljenje novih vozila: Evo šta će diktirati cijene

Izvor:

ATV

09.01.2026

17:50

Komentari:

0
У овој години се очекује поскупљење нових возила: Ево шта ће диктирати цијене

Evropska unija uvodi strože bezbjednosne i ekološke standarde koji će znatno uticati na cijenu novih vozila.

Kupci mogu očekivati poskupljenje i do 2.000 evra po vozilu već od sredine ove godine.

Sva nova vozila od polovine tekuće godine moraju imati prošireni GSR (General Safety Regulation) paket, koji donosi značajne novine u području aktivne sigurnosti. Sistemi automatskog kočenja u hitnim situacijama moraju biti sofisticiraniji nego dosad - više nije dovoljno prepoznavanje samo vozila, već se zahtijeva i detekcija pješaka i biciklista. Ovaj korak ima za cilj smanjenje saobraćajnih nesreća i povreda u gradskim područjima, piše BIHAMK.

илу-Техеран-Иран-22112025

Svijet

Teheran: Opljačkano 26 banka i spaljeno 25 džamija

Dodatno, vozila moraju biti opremljena tehnologijom koja prati stanje vozača. Sistem kontinuirano analizira ponašanje za volanom i aktivira alarme ukoliko primijeti znakove umora ili pada koncentracije. Treći obavezni asistent je sistem upozorenja kada vozilo nenajavljeno napušta svoju voznu traku.

Ono što je mnoge iznenadilo je još jedan zahtjev o kojem se rijetko govori - proširena zona apsorpcije udara za zaštitu glave pješaka. Ova mjera zahtijeva konstruktivne izmjene prednjeg dijela karoserije, što dodatno komplikuje i poskupljuje proizvodnju.

URSULA-FON-DER-LAJEN-100925

Svijet

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

Implementacija svih ovih sigurnosnih tehnologija i strukturnih modifikacija koštaće proizvođače od 1.000 do 2.500 evra po vozilu. To predstavlja povećanje troškova proizvodnje za otprilike 10 odsto. Nažalost, proizvođači nemaju izbora nego da ove troškove prebace na krajnje kupce.

Kao da to nije dovoljno, 29. novembra 2026. stupa na snagu stroža Evro 7 norma za kontrolu emisija. Katalitički konvertori i DPF filteri, bez obzira da li se radi o dizel ili benzinskim motorima, moraju funkcionisati minimum 160.000 kilometara ili osam godina, odnosno do 200.000 kilometara ili maksimalno deset godina, zavisno od tipa vozila.

камион грталица

Region

Sudar ralice i kamiona Čistoće, proklizali na ledu

Za električna vozila postavljaju se posebni zahtjevi - baterije moraju zadržati najmanje 80 odsto originalnog kapaciteta nakon pet godina ili 100.000 pređenih kilometara.

Nova norma takođe propisuje ograničenja habanja kočnica i pneumatika: električna vozila mogu emitovati maksimalno 3 miligrama čestica po kilometru, dok je granica za hibridna i vozila sa motorima s unutrašnjim sagorijevanjem postavljena na 7 miligrama po kilometru.

Kombinacija svih novih propisa rezultira ukupnim poskupljenjem od približno 2.000 eura po automobilu, nezavisno od segmenta. Međutim, kao i uvijek, najviše će biti pogođeni kupci malih i pristupačnih automobila.

(Tuzlanski.ba)

Podijeli:

Tagovi:

vozila

Automobil

poskupljenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

Društvo

Veoma nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru, u Sarajevu i Visokom opasan za stanovništvo

4 h

0
"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

Svijet

"Nema odbrane od orešnika": Putinov izaslanik poručio da Kaja Kalas nije baš bistra

4 h

0
Британски тиктокер

Svijet

TikToker koji je pobjegao nakon nesreće u kojoj je poginula žena ide u zatvor

4 h

0
Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

Region

Sudar ralice i kamiona Čistoće, proklizali na ledu

4 h

0

Više iz rubrike

Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

Auto-moto

Zašto pranje automobila na velikom minusu može da nanese više štete nego koristi

11 h

0
Најјефтинији Мерцедес се неће правити у Њемачкој

Auto-moto

Najjeftiniji Mercedes se neće praviti u Njemačkoj

23 h

0
Аутомобил у снијегу

Auto-moto

Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

1 d

0
Овај ауто кошта око 800 евра и троши мање него што мислите

Auto-moto

Ovaj auto košta oko 800 evra i troši manje nego što mislite

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

21

02

Žalgiris razbio Zvezdu u Kaunasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner