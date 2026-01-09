Logo
Large banner

Veoma nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru, u Sarajevu i Visokom opasan za stanovništvo

Izvor:

SRNA

09.01.2026

16:48

Komentari:

0
Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво
Foto: ATV

Veoma nezdrav vazduh danas je zabilježen u Banjaluci i Prijedoru, a u Sarajevu i Visokom je došlo do porasta zagađujućih materija i drastično je pogoršan kvalitet vazduha koji je opasan po stanovništvo.

Mjerenja u 15.00 časova pokazala su da indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu iznosi 473, a u Visokom 322, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Cjelokupno stanovništvo na području Sarajeva i Visokog upozoreno je na moguće ozbiljne posljedice, te da tokom boravka napolju izbjegava bilo kakve napore.

Najugroženije su trudnice, stariji i djeca, osobe sa respiratornim i srčanim problemima. Oni bi trebali da ostanu u zatvorenom.

U Prijedoru je indeks kvaliteta u 15.00 časova iznosio 292, a u Banjaluci, dok je u Brodu nezdrav.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.

Podijeli:

Tagovi:

zagađenje vazduha

Banjaluka

Prijedor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра

Svijet

"Nema odbrane od orešnika": Putinov izaslanik poručio da Kaja Kalas nije baš bistra

27 min

0
Британски тиктокер

Svijet

TikToker koji je pobjegao nakon nesreće u kojoj je poginula žena ide u zatvor

30 min

0
Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

Region

Sudar ralice i kamiona Čistoće, proklizali na ledu

34 min

0
Филмска превара: Куповао ствари на интернету, па их продавао као "древне артефакте

Zanimljivosti

Filmska prevara: Kupovao stvari na internetu, pa ih prodavao kao "drevne artefakte

38 min

0

Više iz rubrike

Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

Društvo

Klizišta i poplave upalili alarme u FBiH

1 h

0
Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

Društvo

Opasnost od plavljenja i klizišta u pet kantona

1 h

0
Вода чаша

Društvo

Izdate preporuke o ispravnosti vode za piće

2 h

0
Временска прогноза

Društvo

Evo kad nam stižu nove snježne padavine

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner