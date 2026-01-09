Veoma nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru, u Sarajevu i Visokom opasan za stanovništvo

Veoma nezdrav vazduh danas je zabilježen u Banjaluci i Prijedoru, a u Sarajevu i Visokom je došlo do porasta zagađujućih materija i drastično je pogoršan kvalitet vazduha koji je opasan po stanovništvo.

Mjerenja u 15.00 časova pokazala su da indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu iznosi 473, a u Visokom 322, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Cjelokupno stanovništvo na području Sarajeva i Visokog upozoreno je na moguće ozbiljne posljedice, te da tokom boravka napolju izbjegava bilo kakve napore.

Najugroženije su trudnice, stariji i djeca, osobe sa respiratornim i srčanim problemima. Oni bi trebali da ostanu u zatvorenom.

U Prijedoru je indeks kvaliteta u 15.00 časova iznosio 292, a u Banjaluci, dok je u Brodu nezdrav.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.