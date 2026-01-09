Logo
Large banner

Evo kad nam stižu nove snježne padavine

Izvor:

ATV

09.01.2026

13:55

Komentari:

0
Временска прогноза
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno i hladno vrijeme uz snijeg i postepeno povećanje snježnog pokrivača, pa će na planinama pasti do 10, a na istoku lokalno do 15 centimetara novog snijega.

Snijeg će se premještati od sjeverozapada ka istoku i do kraja dana prestati da pada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Миодраг Парежанин-04112025

Republika Srpska

Parežanin: Dan Republike Srpske važan za očuvanje identiteta i sloge

Na jugu će padati kiša, susnježica i snijeg tokom cijelog dana, uz povremeno jače padavine i pojačan vjetar u drugom dijelu dana.

Vjetar će ujutru biti slab i promjenljiv, u nastavku dana jači i sjeverniji u većini predjela, na sjeveru slab, a u ostalim predjelima slab do umjeren, na udare jak, dok će u Hercegovini duvati umjerena do jaka bura uz olujne udare.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus četiri do nula, na jugu do dva stepena, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna od minus tri do dva, na jugu do pet stepeni Celzijusovih.

Милорад Додик и Саво Минић

Društvo

Vesela atmosfera u Banjaluci, u studiju ATV Specijala na otvorenom

Danas je u Republici Srpskoj i FBiH bilo pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabim snijegom, dok je u drugoj polovini dana u nižim predjelima registrovana i kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Sokolac i Rudo minus pet, Višegrad minus četiri, Šipovo, Čemerno i Drvar minus tri, Gacko, Srbac, Foča i Zenica minus dva, Prijedor, Banjaluka, Sarajevo, Bileća i Novi Grad minus jedan, Han Pijesak nula, Bijeljina, Mostar i Mrkonjić Grad jedan, Trebinje, Doboj, Tuzla, Mrakovica, Kneževo i Srebrenica dva, te Bihać i Ribnik osam stepeni Celzijuzovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати

Republika Srpska

Kojić: Histerija iz FBiH nauk da samo sabrani oko Srpske možemo opstati

3 h

0
Стефан Ивановић

Srbija

Sutra Dan žalosti zbog sahrane mladića koji je stradao u noćnom klubu

3 h

0
Ruža cvijet

Scena

Poznati frizer u Srbiji preminuo dan nakon svog rođendana

3 h

0
Савић: Снага Српске је у огњиштима и људима

Republika Srpska

Savić: Snaga Srpske je u ognjištima i ljudima

3 h

0

Više iz rubrike

Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном

Društvo

Vesela atmosfera u studiju ATV Specijala na otvorenom

3 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Pojačan intenzitet saobraćaja na ovim prelazima

4 h

0
Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

Društvo

Gdje je jutros izmjereno -20 stepeni?

4 h

0
Патријарх Порфирије: Ако је Христос са нама, нико не може против нас

Društvo

Patrijarh Porfirije: Ako je Hristos sa nama, niko ne može protiv nas

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner