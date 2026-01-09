Evo kad nam stižu nove snježne padavine

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno i hladno vrijeme uz snijeg i postepeno povećanje snježnog pokrivača, pa će na planinama pasti do 10, a na istoku lokalno do 15 centimetara novog snijega.

Snijeg će se premještati od sjeverozapada ka istoku i do kraja dana prestati da pada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Republika Srpska Parežanin: Dan Republike Srpske važan za očuvanje identiteta i sloge

Na jugu će padati kiša, susnježica i snijeg tokom cijelog dana, uz povremeno jače padavine i pojačan vjetar u drugom dijelu dana.

Vjetar će ujutru biti slab i promjenljiv, u nastavku dana jači i sjeverniji u većini predjela, na sjeveru slab, a u ostalim predjelima slab do umjeren, na udare jak, dok će u Hercegovini duvati umjerena do jaka bura uz olujne udare.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus četiri do nula, na jugu do dva stepena, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna od minus tri do dva, na jugu do pet stepeni Celzijusovih.

Društvo Vesela atmosfera u Banjaluci, u studiju ATV Specijala na otvorenom

Danas je u Republici Srpskoj i FBiH bilo pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabim snijegom, dok je u drugoj polovini dana u nižim predjelima registrovana i kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Sokolac i Rudo minus pet, Višegrad minus četiri, Šipovo, Čemerno i Drvar minus tri, Gacko, Srbac, Foča i Zenica minus dva, Prijedor, Banjaluka, Sarajevo, Bileća i Novi Grad minus jedan, Han Pijesak nula, Bijeljina, Mostar i Mrkonjić Grad jedan, Trebinje, Doboj, Tuzla, Mrakovica, Kneževo i Srebrenica dva, te Bihać i Ribnik osam stepeni Celzijuzovih.