Patrijarh Porfirije: Ako je Hristos sa nama, niko ne može protiv nas

Izvor:

SRNA

09.01.2026

11:06

Komentari:

0
Патријарх Порфирије: Ако је Христос са нама, нико не може против нас
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije istakao je danas u Banjaluci da ga raduje saznanje da u srpskom narodu ima vjere, o čemu govori podizanje novih i obnova starih hramova, te prije svega sabiranje naroda u njima.

Služeći Svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, patrijarh srpski je naveo da svi treba da budemo bolji jedni drugima, jer ćemo tek tada biti na ponos Svetom Savi.

"Neka Sveti Stefan bude molitveni zastupnik svim vjernima Republike Srpske, koji njegovo ime slave i vide ga kao zaštitnika i neka on bude primjer za ugled, jer svetitelji jesu živo Jevanđelje Hristovo", poručio je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim riječima, slaveći rođenje Hristovo slavimo činjenicu da je Bog sa nama, a "ako je on sa nama niko ne može protiv nas".

"Gospod svojim rođenjem potvrđuje da je na našoj strani. Svako u svom srcu zna svoju dušu i život. Potrebno je samo da zatražimo božiju pomoć, jer tako izražavamo svijest da nam je potreban i to je izraz naše vjere", rekao je patrijarh Porfirije.

spomenko gostic

Republika Srpska

Povodom Dana Republike pomen Spomenku Gostiću

Svako od nas, dodao je patrijarh Porfirije, stoji pred Gospodom, jer je on naša vjera.

"Sveti Stefan se poistovjetio sa Hristom i to je potreba čovjeka od najmlađih dana, jer često se d‌jeca poistovjećuju sa svojim roditeljima. Molimo se za sve, pa čak i one koji su protiv nas. Pružimo ruke jedni drugima, pokažimo da smo jedan narod, jedna vera i jedna crkva", poručio je patrijarh Porfirije.

Nakon liturgije, obnavljen je čin lomljenja slavskog kolača.

Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić Babić, predsjednik Vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik.

Uz mnogobrojni vjerni narod, prisustni su bili i ministri u Vladi Republike Srpske i Vladi Srbije, kao i jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika i bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.

