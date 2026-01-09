Kojić: Histerija iz FBiH nauk da samo sabrani oko Srpske možemo opstati

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić izjavio je da histerija iz FBiH zbog proslave 9. januara, treba svima da bude opomena, ali i nauk da samo sabrani oko ideje koja se zove Republika Srpska možemo opstati na ovim područjima.

"Počevši od radikalnih islamista kao što je Sanin Musa, preko srbomrsca Ramiza Salkića pa do političara iz FBiH, vidimo utrku ko će više da omalovaži Republiku Srpsku, žrtve koje su pale za njeno rođenje i Vojsku Republike Srpske, koju nazivaju genocidnom", rekao je Kojić Srni.

On je naglasio da su se u ratu trudili da zatru srpska ognjišta, da ugase slavu, ali da je volja srpskog naroda bila veća od zla koje se nad njega nadvilo tih ratnih godina.

"Uspjeli smo prije 34 godine da je stvorimo i na nama je sad da je njegujemo do vječnosti, da učinimo sve da je osnažimo, ali i da udarimo po prstima svakog onog ko krene na jedan pedalj te svete zemlje", zaključio je Kojić.

Podsjetio je da je više od 25.000 novomučenika palo za Srpsku i da niko na ovom svijetu nema pravo ni da pomisli da joj naškodi.

"Postojanjem Republike Srpske mi imamo sigurnost u opstanak", poručio je Kojić.