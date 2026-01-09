Logo
Large banner

Kojić: Histerija iz FBiH nauk da samo sabrani oko Srpske možemo opstati

Izvor:

SRNA

09.01.2026

13:45

Komentari:

0
Којић: Хистерија из ФБиХ наук да само сабрани око Српске можемо опстати
Foto: ATV

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić izjavio je da histerija iz FBiH zbog proslave 9. januara, treba svima da bude opomena, ali i nauk da samo sabrani oko ideje koja se zove Republika Srpska možemo opstati na ovim područjima.

"Počevši od radikalnih islamista kao što je Sanin Musa, preko srbomrsca Ramiza Salkića pa do političara iz FBiH, vidimo utrku ko će više da omalovaži Republiku Srpsku, žrtve koje su pale za njeno rođenje i Vojsku Republike Srpske, koju nazivaju genocidnom", rekao je Kojić Srni.

Стефан Ивановић

Srbija

Sutra Dan žalosti zbog sahrane mladića koji je stradao u noćnom klubu

On je naglasio da su se u ratu trudili da zatru srpska ognjišta, da ugase slavu, ali da je volja srpskog naroda bila veća od zla koje se nad njega nadvilo tih ratnih godina.

"Uspjeli smo prije 34 godine da je stvorimo i na nama je sad da je njegujemo do vječnosti, da učinimo sve da je osnažimo, ali i da udarimo po prstima svakog onog ko krene na jedan pedalj te svete zemlje", zaključio je Kojić.

Podsjetio je da je više od 25.000 novomučenika palo za Srpsku i da niko na ovom svijetu nema pravo ni da pomisli da joj naškodi.

ilu-ruža-28082025

Scena

Poznati frizer u Srbiji preminuo dan nakon svog rođendana

"Postojanjem Republike Srpske mi imamo sigurnost u opstanak", poručio je Kojić.

Podijeli:

Tagovi:

9. januar - Dan Republike Srpske

Branimir Kojić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Савић: Снага Српске је у огњиштима и људима

Republika Srpska

Savić: Snaga Srpske je u ognjištima i ljudima

3 h

0
Затвореници из КПЗ-а чисте снијег у Сарајеву

Gradovi i opštine

Zatvorenici iz KPZ-a čiste snijeg u Sarajevu

3 h

0
Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије

Republika Srpska

Policijski orkestar izveo himne Republike Srpske i Srbije

3 h

0
Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике

Republika Srpska

Spektakularan prelet helikoptera na svečanom defileu povodom Dana Republike

4 h

0

Više iz rubrike

Савић: Снага Српске је у огњиштима и људима

Republika Srpska

Savić: Snaga Srpske je u ognjištima i ljudima

3 h

0
Полицијски оркестар извео химне Републике Српске и Србије

Republika Srpska

Policijski orkestar izveo himne Republike Srpske i Srbije

3 h

0
АТВ Специјал: Дан Републике Српске

Republika Srpska

ATV Specijal: Dan Republike Srpske

4 h

2
Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике

Republika Srpska

Spektakularan prelet helikoptera na svečanom defileu povodom Dana Republike

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner