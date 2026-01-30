Stevandić upozorava: Sarajevsko podzemlje radi na političkoj likvidaciji Srba

Sarajevsko političko-obavještajno podzemlje, koje mimo interesa bošnjačkog naroda prikriva razvoj "bosanskog Hamasa", uporno preko medijskih i pravosudnih poluga radi na političkoj likvidaciji Srba, kako lidera, tako i naroda – rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

On je podsjetio na medijsku satanizaciju i sudske procese protiv Srba zbog tzv. "rušenja ustavnog poretka", verbalnog delikta, ili samo zbog pokazivanja fotografija, bez izgovorene riječi.

- Lažirani procesi sa lažnim dokazima i svjedocima uvode politički aparthejd u Srpsku sa ciljem da protjeraju sve koji neće da budu podanici bošnjačkog establišmenta koji ukida narode i entitete uz pomoć nekoliko, na sreću sve manje, međunarodnih licemjera i birokrata. Svjesno, kao Alija Izetbegović, rade na žrtvovanju mira. Da li neko stvarno misli da ne postoje sastanci na kojima sarajevsko političko-obavještajno podzemlje, nakon što dobije saglasnost, dogovara strategiju političke likvidacije Srba? Prvo kreće medijski, pa potom pravosudni progon. Tu strategiju smo vidjeli i u slučaju predsjednika Republike Srpske, predsjednika Vlade i Narodne skupštine. Postoje oni koji su zaduženi za medije, drugi za sudove i tužilaštva, a treći za saradnju sa opozicijom u Republici Srpskoj. Ta podzemna država funkcioniše, za razliku od stvarne u kojoj je sve blokirano - kaže Stevandić.

To se ranije samo naslućivalo, kaže Stevandić, dok sada imamo kompletne informacije.

- Kao što ih imaju i svi diplomatsko-obavještajni predstavnici velikih zemalja, naročito iz Evropske unije. Ukoliko ćutimo, prihvatili smo poraz i tihi nestanak Republike Srpske, možda baš po modelu bivšeg reisa Mustafe Cerića koji zagovara pravljenje bosanske pravoslavne crkve - upozorava Stevandić.

On naglašava da je mržnja prema uspravnim Srbima, koji čuvaju postulate mira i ravnopravnosti ustanovljene Dejtonskim sporazumom, postala normalna i zvanična politika, ali i svakodnevni narativ javnog i političkog života i medijskog prostora.

- Mrežni terorizam, gdje dominiraju uvrede i pozivi na naša ubistva i gdje su nam već presudili, samo je orijentir kuda sve ide, ali i pritisak na radikalizaciju bošnjačke politike. Zato su prijedlozi bivšeg reisa identični onima iz Pavelićevog režima čiji je cilj bio da trećinu Srba pokatoliči, dok o protjerivanju govore skoro svi bošnjački lideri koji nam ponavljaju da mi nemamo ništa svoje do zemlje na obući u BiH i da samo to možemo ponijeti kada nas protjeraju. Kada to sve rade javno može se samo pomisliti šta rade tajno - dodaje Stevandić.

Koliko je to daleko otišlo, nastavlja on, najbolje se vidi po stavu i djelovanju opozicije u Republici Srpskoj koja, što ćutanjem, što javno podržava ovakvu ogoljenu bošnjačku politiku, ili sa njom čak sarađuje.

- Ta podmuklost ima svoje najstrašnije ime u našem narodu. I koliko god to prejako i strašno zvučalo, oni koji su toga svjesni u srpskom opozicionom korpusu “rđom kapali dok im je koljena“, a onima koji nisu neka Bog prašta jer Srbi neće. Svijest o teškom vremenu koje van svake sumnje dolazi i sudbina koja nam slijedi nakon toga, nalaže sabornost i racionalno djelovanje van lične percepcije, ambicije i interesa. Ali, prije toga, ma koliko strašno i drastično izgledalo, treba reći istinu. Ako je narod razumije – ona spašava - zaključuje Stevandić.