Igor Dodik: Radimo u kontinuitetu sa narodom, SNSD očekuje bolji rezultat Karana nego u novembru

Na ponovljenim, prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji će 8. februara biti održani na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica, SNSD očekuje bolji rezultat Siniše Karana nego na izborima u novembru, rekao je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Dodik naglašava da SNSD nije kampanjska partija ili kampanjska organizacija, te da SNSD ne čeka izbore da bi počeli da rade.

- Mi radimo u kontinuitetu sa narodom, slušamo narod i rješavamo njihove probleme i sa tog aspekta uopšte nam nije problem što nema kampanje. Mi je nismo imali ni u novembru, kada su bili nametnuti izbori. Imali smo samo 15 dana kampanje, što je bio mali rok da se ljudi pripreme i obiđu sva sela i kuće i obavijeste narod da su izbori. Ipak, uspjeli smo i našli snage da ljudi glasaju za našeg kandidata - naglasio je Dodik za RTRS.

Dodaje da kada su u pitanju prijevremeni izbori, naglašava nedostatak vremena, te napominje da su opštinski odbori radili procjenu kandidata SNSD-a i kandidata opozicije.

- Svi opštinski odbori su radili procjenu i mogu da kažem da smo u 95 odsto slučajeva imali tačnost rezultata što se tiče opozicionog kandidata, a što se tiče našeg kandidata – podbacili smo, jer nismo imali vremena da izvedemo sve i obavijestimo sve ljude, i ni pojedini naši aktivisti nisu izašli. Mi smo veoma teško ubjeđivali ljude da ponovo izađu na izbore. Imali smo stav u javnosti da ne želimo da izađemo na izbore i da je bilo konsenzusa svih partija ne bismo izašli, nažalost, njega nije bilo. Čekali smo posljednji dan za prijavu kada smo vidjeli da je SDS izašao sa svojim kandidatom, organizovali Glavni odbor i izašli sa stavom da će Siniša Karan biti kandidat. Nismo htjeli da prepustimo opoziciji pobjedu tek tako. Mislim da smo trebali tada biti jedinstveni, nažalost, neke okolnosti sa strane stranaca i iz Sarajeva uticale su na drugu stranu da izađe i prijavi se - podsjetio je Dodik.

Dodaje da je kod ljudi postojao gnjev i razočarenje zbog prijevremenih izbora, i činjenice da su morali ponovo da glasaju pored već izabranog legitimnog predsjednika.

Dodik dodaje da su mnogi SNSD glasači smatrali da je ova stranka već pobijedila, te da je zbog toga jedan broj ljudi ostao kod kuće i nije glasao.

- Smatrajući da smo već pobijedili, neki ljudi su ostali kod kuće i nisu glasali. Što se tiče koalicionih partnera, mislimo da nije stvar do njih. Treba više da radimo i da uozbiljimo sistem izlaska ljudi na izbore. CIK nas je u mnogim stvarima iznenadio, prekršili su pravila i procedure, probili rokove, obesmislili i kriminalizovali izbornu volju građana, sve sa jednim ciljem kuhinje iz Sarajeva da dovedu njihove kandidate koji su njima pogodni – a to je da oslabe institucije Srpske i ojačaju državnu zajednicu BiH. To je ono što CIK pokušava da nametne i da nađe razloge zašto je SNSD pobijedio i da to pokuša da kriminalizuje kako bi njihov kandidat pobijedio - naglasio je Dodik.

Dodaje da će biračkim mjestima gdje se ponavljaju izbori imati bolje rezultate nego što su bili.

- Ovom prilikom želim da se zahvalim svim predsjednicima mjesnih odbora koji danonoćno rade kako bi rezultat SNSD-a bio bolji - naglasio je Dodik.

Komentarišući raniju najavu opozicije da će bojkotovati izbore, Dodik smatra da se SDS i CIK igraju mačke i miša, te da je CIK više puta izašao u susret SDS-u.

- Ovo nije prva odluka koja je njima izašla u susret. Pozivam ih da angažuju koliko god hoće posmatrača, jer mislim da je stav građana jasan i da su već opredijeljeni i da stotine posmatrača neće ništa promijeniti. Imali smo na biračkim mjestima potpisane izjave posmatrača da je sve u redu. Ponovo smo na brojnim mjestima brojali glasove i nije bilo neregularnosti i rezultat je bio skoro identičan kao u zapisniku. Tako da ja više ne vidim razlog ni argumente šta će sada da izmišljaju - jasan je Dodik.

Dodaje da i u ovom slučaju očekuje nove optužbe, ali da će SNSD pored svega poboljšati svoj rezultat.

- Mi ćemo poboljšati rezultat, a oni će se vratiti svom narativu i reći da smo kriminalizovani i da nismo ostvarili regularnu pobjedu - rekao je Dodik.

Govoreći o odluci Ustavnog suda da o nelegitimnosti prethodnog saziva Vlade Republike Srpske, Dodik je upitao koja je to odluka od strane zajedničkih institucija u posljednjih nekoliko godina bila u korist Republike Srpske.

- Sve odluke od neustavnog Ustavnog suda, CIK-a i pravobranilaštva, suda i tužilaštva idu na uštrb Srpske i u korist jačanja zajedničkih institucija. Naravno da to utiče na glasače i predstavlja pokušaj uticaja na izbornu volju građana. Volio bih da je opozicija jača i patriotski više orijentisana i da Sarajevo ne može u njima da nađe sagovornika. Blanuša, Stanivuković, Trivić i Vukanović su rado viđeni gosti u njihovim medijima i na prijemima i sastancima, i to je ono što nama najviše smeta jer ne možemo da nađemo konsenzus kada su u pitanju politička pitanja Republike Srpske. Kada je u pitanju Republika Srpska, treba da sjednemo i da se dogovorimo, i kada je u pitanju opstanak Republike Srpske, treba da bude jasan stav svih nas zajedno. Kakvi god da su predstavnici Srpske, njih je izabrao narod i oni su legitiman - rekao je Dodik.

Tekuća godina je godina redovnih izbora. Dodik ističe da je kao organizacioni sekretar SNSD-a stalno na terenu i na usluzi svim predsjednicima opštinskih i gradskih organizacijama.

- Ne smatram da treba često da izlazim u javnost i objašnjavam neke stvari – to se vremenom iskristališe. Moja obaveza je i dužnost da ojačamo organizaciju SNSD-a. Jasno smo spremili svu organizaciju i plan za izbore u oktobru i SNSD će odnijeti ubjedljivu pobjedu i biti nezaobilazan faktor u BiH, minimalno naredna dva izborna ciklusa - jasan je Dodik.

Podsjetio je na rezultate SNSD-a u protekla dva izborna ciklusa te istakao da je SNSD ostvario istorijske rezultate od kako sama stranka postoji.

- To će biti moja obaveza, moja ambicija je organizacija SNSD-a i ništa više - rekao je Dodik.

Na pitanje da je često meta napada zbog svog prezimena, Igor Dodik ističe da to prezime u političkom angažmanu za njega ne prestavlja teret.

- Ponosan sam na svog oca, za sve ove godine šta je iznio i koliko je radio. Svakodnevno smo zajedno i ponosno nosim to prezime i ne smatram ga bilo kakvim teretom - zaključio je Dodik.