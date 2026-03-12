Horoskop za četvrtak: Jedan znak će morati da razgovara o temi koju je izbjegavao

Izvor:
Indeks
12.03.2026
09:52
Komentari:0
Evo šta zvijezde predviđaju za četvrtak, 12. mart 2026. godine.
Posao: Dan donosi situaciju u kojoj ćete morati brzo da procijenite šta je zaista važno. Ako se fokusirate na jednu stvar umjesto na nekoliko odjednom, rezultat će biti bolji.
Ljubav: Neko očekuje jasniji signal od vas. Ponekad je dovoljna jednostavna rečenica da otkloni neizvesnost.
Zdravlje: Moguća napetost zbog užurbanog tempa - kratka pauza će vam dobro doći.
Posao: Četvrtak je dobar za rješavanje praktičnih i dugoročnih zadataka. Ono što danas završite olakšaće vam posao na duži rok.
Ljubav: Stabilnost vam je važna, ali malo spontanosti bi vam danas moglo donijeti lijep trenutak.
Zanimljivosti
Saznajte godinu kada ćete se obogatiti: Numerološki horoskop datuma rođenja otkriva pare
Zdravlje: Energija je solidna, ali pazite da se ne prejedete ili ne preskačete obroke.
Posao: Mogle bi se pojaviti nove informacije koje bi promijenile planove. Brzo ćete se snaći, ali provjerite sve detalje prije nego što donesete odluku.
Ljubav: Razgovor sa nekim bi mogao da krene neočekivanim putem i otvori zanimljivu temu.
Zdravlje: Umor očiju i koncentracija - potreban vam je kratak odmor.
Posao: Danas je naglasak na saradnji. Ako podjelite obaveze sa drugima, posao će ići mnogo lakše.
Ljubav: Neko ko vam je blizak želi više pažnje nego što mislite. Mali znak pažnje mnogo znači.
Zdravlje: Promjenljiva energija - nemojte se preterivati.
Posao: Mogla bi se ukazati prilika da pokažete inicijativu. Ako brzo reagujete, ostavićete dobar utisak.
Ljubav: Danas ste posebno primjećeni u društvu. Pitanje je da li želite zabavu ili ozbiljniju vezu.
Zanimljivosti
Ovih pet horoskopskih znakova gube novac kad stigne proljeće
Zdravlje: Energija je dobra, ali možete se osjećati umorno uveče.
Posao: Sitnice koje su vam promakle sada dolaze do izražaja. Upravo u detaljima danas leži rješenje problema.
Ljubav: Umjesto da analizirate svaku riječ, pokušajte da sagledate širu sliku veze.
Zdravlje: Napetost u ramenima ili vratu.
Posao: Danas bi se mogla ukazati prilika za kompromis koji će svima odgovarati. Vaše diplomatske vještine dolaze do izražaja.
Ljubav: Emotivna tema koju ste sada izbjegavali zahtjeva razgovor.
Zdravlje: Potreban vam je odmor od vreve i žurbe svakodnevnog života.
Posao: Situacija na poslu bi mogla da otkrije ko je vaš pravi saveznik. Obratite pažnju na reakcije ljudi.
Ljubav: Privlačnost i napetost u vezi su izražene. Otvoren razgovor može da razmrsi situaciju.
Zdravlje: Povećan stres - pronađite način da se opustite.
Posao: Dan je povoljan za nove ideje i planove. Ako želite nešto da predložite, danas je pravo vrijeme.
Ljubav: Spontan susret ili razgovor mogu vam poboljšati raspoloženje.
Zanimljivosti
Pet horoskopskih znakova koji su najpouzdaniji prijatelji
Zdravlje: Višak energije, potrebna vam je vježba.
Posao: Danas bi se mogla pokrenuti tema vezana za dugoročni projekat ili plan. Vaše strpljenje će se isplatiti.
Ljubav: Neko želi da provede više vremena sa vama nego što trenutno imate na raspolaganju.
Zdravlje: Umorni ste od tempa - pokušajte da usporite uveče.
Posao: Ideja koja vam djeluje neobično zapravo bi mogla biti veoma korisna. Nemojte je odmah odbaciti.
Ljubav: Komunikacija sa partnerom ili simpatijom je danas ključna - otvorenost donosi olakšanje.
Zdravlje: Mentalna iscrpljenost, potrebna vam je promjena rutine.
Posao: Neko bi mogao da zatraži vašu pomoć ili savjet. Vaša intuicija je danas posebno jaka.
Ljubav: Emocionalna veza sa nekim se produbljuje kroz iskren razgovor.
Zdravlje: Osjetljivost na stres, potrebni su vam mir i tišina.
Zanimljivosti
13 h0
Zanimljivosti
18 h0
Zanimljivosti
23 h0
Zanimljivosti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
11
14
11
04
10
43
10
37
10
36
Trenutno na programu