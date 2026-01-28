Kada vas Sarajevo hvali, Srpska treba da se zabrine: Opozicija kao poželjan partner političkog Sarajeva

Otvorene pohvale koje bošnjački političari iz Sarajeva upućuju opoziciji u Republici Srpskoj jasno otkrivaju ko je njihov poželjan partner i zašto im smetaju Milorad Dodik i SNSD.

"Samo me nemoj ti hvaliti"

Ništa u politici nije slučajno, a kada se političko Sarajevo "ujedini" u hvalospjevima opoziciji u Republici Srpskoj, jasno je šta bi to trebalo da predstavlja i šta im je cilj.

Posljednjih mjeseci bošnjački politički predstavnici sve češće ističu da su upravo opozicione stranke iz Srpske "prihvatljive", "nenacionalističke" i "okrenute budućnosti BiH". U prevodu se to može tumačiti da su spremni da ćute tamo gdje se od njih očekuje otpor u nasrtajima na Republiku Srpsku.

BiH Cvijanović: Mržnja prema Srpskoj i podrška opoziciji iz Srpske - samo ih to okuplja u političkom Sarajevu

"Evo, Mektić je radio sjajan posao, Crnadak kada je radio nije bilo blokada. Borenović, radio sam u nekim emisijama sa njim, nikada nisam čuo, svakakvih je situacija bilo, ali nikada nisam čuo da je nacionalista, nijednom rečenicom. Ima tamo ljudi, ovaj Vukanović", rekao je Zukan Helez, ministar odbrane u Savjetu ministar BiH.

O Helezu i njegovom stavu prema Srbima i Republici Srpskoj, zaista ne treba trošiti previše riječi.

Za Sarajevo, Milorad Dodik i SNSD predstavljaju problem jer ne pristaju na tutorstvo, jer insistiraju na ustavnoj poziciji Republike Srpske i jer ne traže dozvolu da bi zastupali interese naroda koji su ih izabrali. Zato im smetaju. Zato ih žele eliminisati. I zato sa oduševljenjem gledaju ka opoziciji.

Oglasio se i Bakir Izetbegović

Tako je sin Alije Izetbegovića, sa oduševljenjem pričao o saradnji sa PDP-om (koji doduše slabo više da i postoji) i SDS-om.

"PDP, SDS i ova ekipa sa kojima imamo iskustva i sa kojima smo imali najuspješniji mandat od 2014. do 2018. kada je najveći pomak napravljen BiH u svakom smislu. Imali smo jedan mir, konstruktivne saradnike u toj koaliciji", kaže Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Kada vas hvale oni koji otvoreno rade na centralizaciji BiH i nestanku Republike Srpske, kada vas kao partnere priželjkuju oni koji Srbe vide kao problem, a ne kao ustavnu kategoriju, onda to nije pohvala, već politička dijagnoza.

"Najvažniji politički momentum u ovoj našoj bh. zbilji jeste hrabrost opozicije iz Republike Srpske da se suprotstavi onome što mi znamo da se dešava", reka je ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elemdin Konaković.

Imao je i Ramo Isak šta reći o opoziciji

"Jedna veoma bitna i interesantna stvar, opozicija Republike Srpske je shvatila da Dodik samo nanosi štetu ljudima koji žive u Republici Srpskoj i opozicija Republike Srpske se odvojila i ne daje više podršku ludim, nekvalitetnim, štetnim idejama Dodika", kaže Isak, koji je federalni ministar policije.

Opozicija koja je prihvatljiva Sarajevu, po pravilu, nije opasna za njihove ciljeve. Ona ne postavlja uslove, ne povlači linije i ne postavlja pitanje dokle se može ići. Upravo zato je promovišu kao "razumnu" i "evropsku", dok istovremeno satanizuju one koji ne pristaju na razgrađivanje nadležnosti Srpske.

Zato je pitanje krajnje jednostavno i neprijatno: Ako vas političko Sarajevo vidi kao svoju nadu, čije interese vi zapravo zastupate?