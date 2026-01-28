Logo
POSKOK Tužilaštvu KS vratio predmet u vezi sa zatvaranjem klinike za vantjelesnu oplodnju

ATV

28.01.2026

09:17

Foto: Pixabay

Posebni odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) vratio je Tužilaštvu Kantona Sarajevo predmet koji se dovodi u vezu s embrionima i zatvaranjem klinike Northwestern Medical Centar.

"Tužilaštvo KS će poduzeti sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti, a istovremeno, informišemo javnost da POSKOK u radu ima predmet koji se dijelom odnosi na eventualnu odgovornost imenovanih dužnosnika na Federalnom nivou", navode u saopštenju.

Доктор болница

BiH

Sarajevska klinika preko noći zatvorena: Očajni parovi ne znaju šta je sa embrionima

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo poručuju da je ova pravosudna institucija podsjeća da je nadležna za utvrđivanje da li je u konkretnom slučaju počinjeno krivično djelo, te poziva nadležne institucije da, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, riješe pitanje zbrinjavanja embrija i biološkog materijala.

Tagovi:

POSKOK

Tužilaštvo Kantona Sarajevo

embrion

vantjelesna oplodnja

