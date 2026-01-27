"Ustavni sud BiH izlazi iz okvira nadležnosti"

Namjera političkog Sarajeva je da destabilizuje Republiku Srpsku. Potvrda toga jeste zahtjev SDA i Demokratskog fronta upućen Ustavnom sudu BiH za provjeru ustavnosti izbora nove Vlade Republike Srpske, jasna je Željka Cvijanović.

"Kada o ovome govorimo jasno je da je izvršen pravni napad Kristijana Šmita i svih koji su odlučili i smatraju da pojedinac može da bude iznad institucija. Iz ovoga su proistekle mnoge druge stvari, a jedna jeste postavljanje pitanja da li je prethodna Vlada Republike Srpske ustavna i legalna. Sada se ova priča nastavlja i ne bi me iznenadilo da dalje idu sa napadnima na Narodnu skupštinu", rekla je Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.

Osokoljeni prethodnom odlukom, bošnjački apelanti od stranih i sudija iz Federacije u Ustavnom sudu kojim trenutno predsjedava penzioner, čak traže privremenu mjeru zabrane donošenje bilo kakvih odluka novoj Vladi Srpske, dok se ne okonča spor. Na pitanje novinara da li je Ustavni sud BiH nadležan da odlučuje o ovim pitanjima, predsjednik Ustavnog suda, nema konkretan odgovor. O najnovijem zahtjevu bošnjačkih apelanata odgovara uopšteno.

Region Regionalni protest prevoznika pali crvene lampice za alarm

"Kad to dođe da ćemo veoma ozbiljno pristupiti analizi tog predmeta i o njemu se odrediti u skladu sa Ustavom i našim pravilima Ustavnog suda", rekao je Mirsad Đeman, predsjednik Ustavnog suda BiH (izvor N1).

Ustavni sud BiH izlazi iz okvira osnovnih nadležnosti. Konkretno, u ovim predmetima taj sud radi izvan ustavnih normi, tj. donosi političke odluke, poruka je profesora Ustavnog prava.

"S obzirom na to da je došlo do saglasnosti između Vijeća naroda i Narodne skupštine u procesu donošenja u drugom krugu konstituisanja izvršne vlasti u Republici Srpskoj. Možemo jednostavno zaključiti, postoji nenadležnost Ustavnog suda BiH i ono što je primarno u tome, dajte da se Ustavni sud BiH odmakne od one njemu da tako kažem političke funkcije", rekao je Mile Dmičić, profesor Ustavnog prava.

Bošnjaci pokušavaju još od prvog dana nakon Dejtona da ruše Srpsku i očigledno je da su ovaj mandat tome posvetili, poruka je SNSD-ovog Miroslava Vujičića.

Republika Srpska Mljekari pristali na kompromis: Ako ne bude ispunjeno - vraćamo se

"Nema predstavnika Republike Srpske u Ustavnom sudu BiH, dvoje sudija je već ispunilo uslove za penziju i postavlja se pitanje legitimnosti njihov odluka. Ako bi neki pravedniji sud u Evropi raspravljao o ovim odlukama one bi sigurno pale. Ovo je primjer jedne sile od strane Ustavnog suda u kome sjede ljudi koji su izgubili svaki legitimitet", rekao je Miroslav Vujičić, zamjenik predsjedavajućeg Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Premijer Srpske je ranije poručio da će Srpska morati da ima iznuđenu reakciju kako bi se zaštitila. Lider SNSD-a je iz Izraela poslao poruku da je sve što radi Ustavni sud BiH zasnovano na zloupotrebama i na pokušajima da nešto nametnu Republici Srpskoj.