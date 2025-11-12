Sarajevska klinika preko noći zatvorena: Očajni parovi ne znaju šta je sa embrionima

Iza zaključanih vrata ostali su embrioni i biološki materijal parova koji su tamo prolazili kroz postupke vantjelesne oplodnje, a koji sada nemaju pristup onome što za mnoge predstavlja jedinu šansu za roditeljstvo. Telefonski brojevi klinike su isključeni, a objekat zaključan.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva potvrđeno je da su sredinom oktobra 2025. godine zaprimili informaciju o mogućem zatvaranju Poliklinike za vantjelesnu oplodnju Northwestern Medical Centar te da su odmah poduzeli mjere u okviru svojih nadležnosti.

Za N1 je govorila Danja Bajtarević-Bašić, pacijentkinja iz Zenice, čiji se biološki materijal nalazi u zatvorenoj klinici.

- Suprug i ja smo pokušavali da dobijemo bebu, ali smo vidjeli da nešto nije u redu. Nakon niza pretraga ustanovljeno je da moramo raditi potpomognutu oplodnju. Tražili smo najbolju kliniku i izabrali ovu, jer su nudili sve što nam je bilo potrebno - priča Bajtarević-Bašić.

Potom je, dodaje, prošla kroz dva postupka.

- Nakon toga sam odlučila da se malo odmorim. Tokom tog perioda sam u neformalnoj grupi saznala da je ‘New Life’ prodan i da se promijenio doktor. Otišla sam na pregled, i to me tada nije mnogo uzdrmalo. Čekala sam da vidim šta će se dalje dešavati – priča ona.

Međutim, kako kaže sve se promijenilo 7. novembra.

- Tada sam saznala da je klinika zatvorena. Bila sam šokirana. U subotu naveče saznate da je klinika zaključana, a tamo vam se nalazi genetski materijal, vaša jedina šansa da postanete roditelj. Nisam znala kome da se obratim, jer je bio vikend. Pisala sam u neformalnu grupu da vidim znaju li druge žene nešto više. Sve informacije koje imam, dobila sam isključivo tim putem - kaže Bajtarević-Bašić.

"Niko nas nije pozvao"

- U ponedjeljak je, kako smo čule, trebao biti sastanak Ministarstva, Federalnog zavoda i inspekcije sa doktorom iz klinike, da se razmotri situacija. Jedna članica naše grupe, koja živi u Sarajevu, otišla je do klinike. Igrom slučaja, sastanak se baš tada održavao i ona je uspjela ući - kaže Bajtarević-Bašić.

Kako kaže uspjela je da razgovara sa medicinskom sestrom.

- Čim je napisala da su joj otvorili vrata, odmah sam je nazvala. Razgovarala sam s medicinskom sestrom koja mi je rekla da je moj karton tu, da ne brinem o materijalu i da je sve pod kontrolom. Rekla je da se materijal održava i da je sastanak u toku. Međutim, ni klinika, ni Ministarstvo, ni bilo koja institucija nas nisu službeno kontaktirali - navela je ona.

"To je nada za roditeljstvo"

- Svi koji prolazimo kroz ovo znamo da to nisu samo embrioni. To je naša nada da ćemo postati roditelji. Sam proces je izuzetno stresan, a kada saznate da je sve što imate, zaključano u klinici, panika je neopisiva. Samo oni koji prolaze kroz ovo mogu shvatiti koliki je to teret - objašnjava kroz suze Bajtarević-Bašić.

Navela je i kako izgleda cijeli proces.

- Uzimate hormone, prolazite kroz injekcije, pripreme, preglede... sve to već nosi ogroman stres, a onda se desi ovo. Osjećamo se razočarano u sistem. Zar nije neko trebao da nas obavijesti? Sve što znamo, svodi se na rekla-kazala – ističe ona.

Pacijentice, kaže, sada traže samo jedno – da materijal bude siguran i očuvan te da se omogući njegov premještaj u druge klinike.

- Prioritet nam je da se potvrdi da je materijal sačuvan. Želimo da se zna gdje se nalazi i da budemo uključene u odluku o njegovom premještanju - poručuje.

Dodaje da većina parova sama snosi troškove postupaka.

- Imali smo jednokratnu pomoć od opštine, ali većina troškova je na nama. Mogu samo zamisliti kroz šta prolaze parovi koji čekaju sredstva od Zavoda za sufinansiranje, a vrijeme im prolazi. Mi smo skupljali novac i sve sami platili, a onda se ovo dogodilo. Nakon godinu i po, Zavod nam je uplatio iznos koji ne pokriva ni pola troškova - kazala je.

Tužilaštvo mora reagovati

- Svi pričaju o tužbama, i iskreno, voljela bih da se udružimo i podnesemo kolektivnu tužbu. Ovo nije samo građanska stvar, vjerujem da bi Tužilaštvo trebalo pokrenuti postupak - kaže Bajtarević-Bašić.

Na kraju je navela kako samo žele da znaju da je materijal očuvan i da nije ugrožen.

- Ipak, svima nam je sada najvažnije da se riješi pitanje preuzimanja materijala i da se to uradi što prije. Da znamo da je materijal očuvan i da nije ugrožen – navodi Bajtarević-Bašić.

Zatvaranje klinike Northwestern Medical Centar otvorilo je brojna pitanja, od nadzora nad privatnim zdravstvenim ustanovama, do zaštite prava pacijenata koji su u najosjetljivijem procesu svog života ostali bez informacija i bez pristupa onome što za njih predstavlja nadu da će postati roditelji.