Na jednoj adresi u Budvi registrovano čak 2.606 stranih kompanija

Na jednoj adresi u Budvi, u samo dvije poslovne zgrade, registrovano je nevjerovatnih 2.606 kompanija, podatak je iz javno dostupnog registra Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).

Prema navodima iz više izvora, piše podgorički portal Borba, riječ je fiktivnim preduzećima, od kojih je veliki broj u vlasništvu državljana Turske, a koja postoje samo "na papiru" i koriste se kao paravan za boravak i dobijanje dozvola u Crnoj Gori.

Svijet Dinamitom opljačkali sef za snabdjevanje bankomata

U zgradama koje se nalaze između Sekretarijata za urbanizam Opštine Budva i Uprave prihoda, prema dostupnim podacima, registrovano je na hiljade kompanija koje nemaju nikakav stvarni poslovni prostor, zaposlene niti ekonomsku aktivnost.

Većina njih koristi identične adrese i kontakt podatke, a pojedine firme dijele i iste predstavnike ili zastupnike.

Na terenu se može vidjeti da su u tim objektima smještene agencije koje se bave "poslovnim asistiranjem", odnosno ponudom fiktivne registracije firmi za strane državljane.

Republika Srpska Upućen zahtjev: Pregovarač pred Ustavnim sudom BiH

U praksi, strani državljani - pretežno iz Turske - osnivaju preduzeće sa minimalnim kapitalom (jedan evro), čime ostvaruju osnov za dobijanje privremene boravišne dozvole.

Prema riječima neimenovanih izvora portala iz budvanskog privrednog sektora, takve firme "postoje samo na papiru", a stvarna svrha im je da omoguće legalizovan boravak u zemlji.

Hronika Uhapšene dvije osobe zbog skrnavljenja spomenika inspektoru Nenadu Markoviću

- Na jednoj adresi imate i po stotinu firmi koje se nikada nisu pojavile ni u jednoj poreskoj prijavi. Radi se o mehanizmu koji se koristi širom primorja, ali Budva je epicentar - navodi jedan poreski inspektor koji je želio da ostane anoniman.