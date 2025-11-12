Logo
Large banner

Na jednoj adresi u Budvi registrovano čak 2.606 stranih kompanija

Izvor:

Sputnjik

12.11.2025

13:23

Komentari:

0
На једној адреси у Будви регистровано чак 2.606 страних компанија
Foto: Pixabay

Na jednoj adresi u Budvi, u samo dvije poslovne zgrade, registrovano je nevjerovatnih 2.606 kompanija, podatak je iz javno dostupnog registra Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).

Prema navodima iz više izvora, piše podgorički portal Borba, riječ je fiktivnim preduzećima, od kojih je veliki broj u vlasništvu državljana Turske, a koja postoje samo "na papiru" i koriste se kao paravan za boravak i dobijanje dozvola u Crnoj Gori.

Банкомат / Илустративна фотографија

Svijet

Dinamitom opljačkali sef za snabdjevanje bankomata

U zgradama koje se nalaze između Sekretarijata za urbanizam Opštine Budva i Uprave prihoda, prema dostupnim podacima, registrovano je na hiljade kompanija koje nemaju nikakav stvarni poslovni prostor, zaposlene niti ekonomsku aktivnost.

Većina njih koristi identične adrese i kontakt podatke, a pojedine firme dijele i iste predstavnike ili zastupnike.

Na terenu se može vidjeti da su u tim objektima smještene agencije koje se bave "poslovnim asistiranjem", odnosno ponudom fiktivne registracije firmi za strane državljane.

Срђан Мазалица и Младен Илић

Republika Srpska

Upućen zahtjev: Pregovarač pred Ustavnim sudom BiH

U praksi, strani državljani - pretežno iz Turske - osnivaju preduzeće sa minimalnim kapitalom (jedan evro), čime ostvaruju osnov za dobijanje privremene boravišne dozvole.

Prema riječima neimenovanih izvora portala iz budvanskog privrednog sektora, takve firme "postoje samo na papiru", a stvarna svrha im je da omoguće legalizovan boravak u zemlji.

Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Hronika

Uhapšene dvije osobe zbog skrnavljenja spomenika inspektoru Nenadu Markoviću

- Na jednoj adresi imate i po stotinu firmi koje se nikada nisu pojavile ni u jednoj poreskoj prijavi. Radi se o mehanizmu koji se koristi širom primorja, ali Budva je epicentar - navodi jedan poreski inspektor koji je želio da ostane anoniman.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

Budva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva: Belgija će biti odgovorna za oduzimanje ruske imovine

3 h

0
Банкротирала легендарна ћевабџиница

Ekonomija

Bankrotirala legendarna ćevabdžinica

3 h

0
Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору

Savjeti

Evo zašto peškire nikada ne treba sušiti na radijatoru

3 h

0
Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

Hronika

Upao u kladionicu, izvadio pištolj i radnici zaprijetio: Ubiću te

3 h

0

Više iz rubrike

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

Region

Mitropolitu Metodiju prijeti zatvor ako ne preda spomenik Pavla Đurišića

4 h

0
У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

Region

U stanu pronađen mrtav muškarac, žena davala znakove života

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pijani mladić izazvao dvije saobraćajke u roku od 10 minuta

5 h

0
Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

Region

Užas u Podgorici: Ginekolog osumnjičen da je napastvovao pacijentkinju u ordinaciji

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner