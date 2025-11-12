Logo
Pijani mladić izazvao dvije saobraćajke u roku od 10 minuta

12.11.2025

10:46

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U ponedjeljak uveče u hrvatskom Velikom Korenovu kod Bjelovara dogodila se saobraćajna nesreća koju je izazvao 24-godišnji vozač pod dejstvom alkohola.

Mladić je sletio sa puta i povrijeđen je, a kako se kasnije ispostavilo, ovo mu nije bila jedina nesreća te večeri, saopštila je bjelovarsko-bilogorska policija.

Nesreća se dogodila oko 19:40 časova, kada je 24-godišnjak za volanom automobila bjelovarske registracije, sa 1,01 promila alkohola u krvi, izgubio kontrolu nad vozilom.

Prema navodima policije, vozač se nije kretao svojom trakom, već je prešao na suprotnu stranu puta. Tamo su mu lijevi točkovi zakačili šljunkovitu bankinu i nastavili nekontrolisano da se kreću po zemljanoj površini, nakon čega je sletio u putni jarak.

Automobil je prednjim dijelom udario u zemljani nasip, odbio se od njega i zavrtio, a zatim ponovo udario u nasip, gdje se konačno zaustavio.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kipar

Tokom istrage, policajci su primjetili oštećenja na prednjem dijelu automobila koja nisu bila u skladu sa ovom nesrećom. Ubrzo je utvrđeno da je povezana sa ranijom saobraćajnom nesrećom koja se dogodila samo deset minuta ranije, oko 19.30, takođe u Velikom Korenovu. Isto vozilo je učestvovalo u toj nesreći, a vozač je nakon nje pobjegao sa mjesta događaja.

Zbog zadobijenih povreda, dvadesetčetvorogodišnjak je kolima hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu „Dr Anđelko Višić“ u Bjelovaru.

Pored toga što je bio pijan, utvrđeno je i da kod sebe nije imao vozačku dozvolu.

Opet se tereti za više prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, piše Indeks.

Saobraćajna nesreća

pijani vozač



